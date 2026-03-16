Lars Bender rechnet mit seiner Mannschaft ab: »Absolut beschämend«

Nach dem Schlusspfiff passte sich die Laune bei Wacker-Coach Lars Bender dem nasskalten Regenwetter an. Bei der obligatorischen Spielanalyse am Mikrofon des BFV nahm der ehemalige Nationalspieler kein Blatt vor den Mund und rechnete mit seiner Mannschaft ab: "Wir haben hochverdient verloren, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit. Die war absolut beschämend! Die zweite Halbzeit war dann ein wenig verbessert. Aber wir haben maximal die Körperlichkeit vermissen lassen, haben uns bei den Bedingungen überhaupt nicht gewehrt. Dementsprechend lagen wir auch schon zur Halbzeit völlig verdient hinten. Auch in der Höhe haben wir verdient verloren. Wie gesagt: Aufgrund der ersten Halbzeit war nichts möglich. Da haben wir alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten."

Was bleibt dem SV Wacker noch in dieser Saison? Die leisen Hoffnungen, dass nach dem Nürnberger Aufstiegsverzicht doch noch mal was nach vorne gehen könnte, haben sich durch die zwei Auswärtspleiten endgültig zerschlagen. In den restlichen 13 Partien winkt nur noch die goldene Ananas. Der volle Fokus wird daher dem Totopokal-Halbfinale am 24. März bei den Würzburger Kickers gelten. Am Dallenberg werden die Salzachstäder aber mit den zuletzt gezeigten Auswärtsleistungen ebenfalls baden gehen.