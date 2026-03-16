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Lars Bender rechnet mit seiner Mannschaft ab: »Absolut beschämend«
Der SV Wacker Burghausen präsentiert sich in Illertissen erneut auswärtsschwach
von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Lars Bender war vor erneut schwachen Auswärtsauftritt seiner Mannschaft richtig angefressen. – Foto: Imago Images
Dem SV Wacker Burghausen droht ein tristes Saisonfinale im grauen Mittelmaß der Regionalliga Bayern. Am vergangenen Samstag in Illertissen schloss der SVW nahtlos an die schwache Vorstellung vom ersten Auswärtsspiel 2026 in Vilzing an und kassierte eine völlig verdiente 1:3-Niederlage. Jahresübergreifend ist das mittlerweile die vierte Auswärtsniederlage in Folge. Den letzten Sieg in der Fremde gab`s Ende September in Bayreuth.
Nach dem Schlusspfiff passte sich die Laune bei Wacker-Coach Lars Bender dem nasskalten Regenwetter an. Bei der obligatorischen Spielanalyse am Mikrofon des BFV nahm der ehemalige Nationalspieler kein Blatt vor den Mund und rechnete mit seiner Mannschaft ab: "Wir haben hochverdient verloren, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit. Die war absolut beschämend! Die zweite Halbzeit war dann ein wenig verbessert. Aber wir haben maximal die Körperlichkeit vermissen lassen, haben uns bei den Bedingungen überhaupt nicht gewehrt. Dementsprechend lagen wir auch schon zur Halbzeit völlig verdient hinten. Auch in der Höhe haben wir verdient verloren. Wie gesagt: Aufgrund der ersten Halbzeit war nichts möglich. Da haben wir alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten."
Was bleibt dem SV Wacker noch in dieser Saison? Die leisen Hoffnungen, dass nach dem Nürnberger Aufstiegsverzicht doch noch mal was nach vorne gehen könnte, haben sich durch die zwei Auswärtspleiten endgültig zerschlagen. In den restlichen 13 Partien winkt nur noch die goldene Ananas. Der volle Fokus wird daher dem Totopokal-Halbfinale am 24. März bei den Würzburger Kickers gelten. Am Dallenberg werden die Salzachstäder aber mit den zuletzt gezeigten Auswärtsleistungen ebenfalls baden gehen.
Und nicht zuletzt schwebt die Frage nach der Zukunft über dem SV Wacker Burghausen. Lars Bender ist ein Trainer auf Abruf und wird sich spätestens nach der Saison verabschieden. Einen Sportlichen Leiter, der einen neuen Coach suchen und dann präsentieren soll, gibt es immer noch nicht - zumindest hat der Verein noch keinen der Öffentlichkeit vorgestellt. Es bleiben also viele Fragezeichen. Dem SV Wacker droht ein ungemütliches Frühjahr...