Lars Allofs tritt mit sofortiger Wirkung als Trainer zurück

Und Joosten kann auch gleich einen Nachfolger präsentieren. Thomas Mertens, der in der Vergangenheit bereits erfolgreich im Jugendbereich der JSG Aldekerk/Nieukerk als Trainer gearbeitet hat, ist bereist an der Seitenlinie aktiv. „Wir wollten keine Übergangslösung und hatten das Glück, dass Thomas nach einer neuen Aufgabe gesucht und nun auch gefunden hat“, sagt Joosten.

Die nächste Aufgabe wartet auf Mertens und seine Mannschaft bereits am Sonntag. Um 16.30 Uhr ist Alemannia Pfalzdorf II zu Gast – ein Team, das nur zwei Punkte mehr auf dem Konto hat und wie die Nieukerker in der Abstiegszone zu finden ist.