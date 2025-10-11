Lars Allofs tritt mit sofortiger Wirkung als Trainer zurück

Einen überraschenden Trainerwechsel gibt es beim TSV Nieukerk in der Kreisliga A Kleve/Geldern. Lars Allofs, seit der Saison 2024/2025 bei seinem Heimatverein an der Seitenlinie steht, hat den Verantwortlichen des Vereins seinen Rücktritt mitgeteilt.
„Um es ganz deutlich zu sagen: Das hat überhaupt nichts mit dem aktuellen Tabellenstand zu tun“, sagt Allofs, dessen Team nach einem bisher eher unglücklichen Saisonstart derzeit auf einem Abstiegsplatz rangiert. Man habe beim TSV vor etwa eineinhalb Jahren mit ihm als Trainer einen Neuaufbau begonnen und das gesamte Team liege ihm sehr am Herzen. „Und wer mich kennt, der weiß, wie ich dem Fußball verbunden sind. Gesundheitliche Gründe haben mich aktuell dazu bewogen, den Trainerjob aufzugeben, weil ich ihn derzeit nicht mehr ausführen kann. Daher habe ich diese Entscheidung getroffen“, sagt Allofs.
Sein Entschluss trifft beim TSV Nieukerk auf absolutes Verständnis. „Mir persönlich, weil ich Lars auch privat gut kenne, und natürlich dem ganzen TSV tut es leid, dass Lars diesen Schritt gehen musste. Seitdem er den Umbruch in der Mannschaft vor der letzten Spielzeit eingeleitet, neue Spieler für uns gewonnen und ein neues Team geformt hat, sehen wir, was er für den Verein leistet. Die Mannschaft entwickelt sich gut, auch wenn der aktuelle Tabellenstand es anders aussehen lässt. Doch wir hatten und haben absolutes Vertrauen in Lars‘ Arbeit“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Patrick Joosten. „Doch die Gesundheit geht vor, deshalb ist dieser Schritt absolut nachvollziehbar und richtig.“
Und Joosten kann auch gleich einen Nachfolger präsentieren. Thomas Mertens, der in der Vergangenheit bereits erfolgreich im Jugendbereich der JSG Aldekerk/Nieukerk als Trainer gearbeitet hat, ist bereist an der Seitenlinie aktiv. „Wir wollten keine Übergangslösung und hatten das Glück, dass Thomas nach einer neuen Aufgabe gesucht und nun auch gefunden hat“, sagt Joosten.
Die nächste Aufgabe wartet auf Mertens und seine Mannschaft bereits am Sonntag. Um 16.30 Uhr ist Alemannia Pfalzdorf II zu Gast – ein Team, das nur zwei Punkte mehr auf dem Konto hat und wie die Nieukerker in der Abstiegszone zu finden ist.