Lars Adelmund verstärkt die Offensive des Süderneulander SV

Adelmund ist ein klassischer Mittelstürmer: körperlich präsent, abschlussstark mit beiden Füßen und stets gefährlich im Strafraum. Genau diesen Spielertyp wollte Trainer Tobias Stöhr für sein System verpflichten – einen echten „Neuner“, der die Räume eng am Tor besetzt und verwertet, was ihm vor die Füße fällt.

Stöhr kennt den Angreifer bereits aus der gemeinsamen Zeit in Emden und sieht in ihm noch viel ungenutztes Potenzial. Der Coach ist überzeugt, dass Adelmunds Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist und er beim SSV in der Bezirksliga den nächsten Schritt machen kann.