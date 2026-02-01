Steiler Aufstieg: Laris Stjepanovic wechselt von Grünwald zur SpVgg Unterhaching. – Foto: Markus Nebl/FuPa

Der 18-jährige Torjäger kommt vom TSV Grünwald. Mit 19 Treffern führt Laris Stjepanovic die Torschützenliste der Landesliga an.

Die Hälfte der Vorbereitungszeit der SpVgg Unterhaching auf die Restrunde in der Regionalliga Bayern ist vorbei und zur Halbzeit stehen beim Tabellenzweiten die letzten Personalien fest. Bis zum Ablauf des Transferschlusses am Samstagabend hat der Zweite der Regionalliga Bayern noch einmal zugeschlagen. Nach der jüngsten Verpflichtung von Rückkehrer Christoph Ehlich (wir berichteten), haben die Hachinger wie erwartet das 18-jährige Sturmtalent Laris Stjepanovic vertraglich gebunden. Der zuletzt in der Landesliga Südost beim TSV Grünwald spielende Angreifer war beim Testspiel am Dienstag in Ottobrunn gegen den Bayernligisten TuS Geretsried bereits dabei und soll zunächst schwerpunktmäßig die U21 der Hachinger verstärken. Der einst im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt ausgebildete Angreifer, der in der Hinrunde für Grünwald mit 19 Toren Liga-Toptorjäger ist, wäre theoretisch sogar auch noch für die Hachinger U19 spielberechtigt. Perspektivisch gesehen dürfte das Talent auch bald für das Profiteam von Cheftrainer Sven Bender infrage kommen.

Der Regionalligist, der vorerst auf seinen am Knie verletzten Stammtorwart Erion Avdija verzichten muss, hatte sich zudem auch auf der Torhüterposition umgesehen. Inwieweit die SpVgg vor Ablauf der Transferfrist am Samstagabend fündig wurde, blieb gestern unklar. Mit Avdija sowie den drei U19-Torhütern Kohler, Jakub Staniek und Alexander Coenen hat die SpVgg nur vier Torhüter zur Verfügung, die potenziell für drei Teams bei den Profis, in der U21 und in der U19 einsatzfähig sind.

Beim Hachinger Testspiel gegen den Südwest-Regionalligisten vom SV Stuttgarter Kickers am Samstag waren von den Neuzugängen Ehlich und Stjepanovic im Einsatz. In der Auswärtspartie auf dem Kunstrasenplatz des einstigen Bundesligisten in den 1990er-Jahren rotierte Bender in der Halbzeitpause sowie im Laufe des zweiten Durchgangs wie in den Testspielen zuvor auf fast allen Positionen. Lediglich Torwart José Kohler und Außenbahnspieler Andy Breuer waren über die komplette Spieldauer auf dem Feld. Die Hachinger, die ohne ihre beiden fehlenden Offensivkräfte Jorden Aigboje sowie Gibson Adu aufliefen, verloren in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mit 2:3 (2:2).

Bei der Mittelfeldmannschaft der Regionalliga Südwest-Staffel hatte Kickers-Akteur Abdoulie Mboob mit einem Nachschuss nach einem Pfosten-Abpraller das 1:0 für die Hausherren erzielt (28.), bevor auf der Gegenseite Hachings Abwehrspieler Alexander Winkler mit einem sehenswerten Distanzschuss n Ausgleich erzielte (32.). Die Heimmannschaft stellte wenig später per Foulelfmeter durch David Tomic die alte Führung wieder her (40.). Die Gäste antworteten kurz vor der Pause mit einem Schuss aus kurzer Distanz von SpVgg-Angreifer Tim Hannemann zum 2:2 (45.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen, ein Tor gelang nur noch der Heimmannschaft in Form eines Abstaubertores von Mario Borac zum 3:2 (78.).