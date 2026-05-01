Laris Stjepanovic trifft auf seinen Ex-Klub TSV Grünwald

„Ich will den Schritt in den Profifußball gehen“: Laris Stjepanovic (weiß; hier noch im Grünwalder Dress) ist im Winter zur SpVgg Unterhaching II gewechselt. – Foto: Andreas Mayr

Der Torjäger wechselte im Winter zu Unterhaching II. Nun kommt es zum brisanten Wiedersehen. Grünwald will die Kreise des Ex-Kollegen einschränken.

Beste Fußball-Unterhaltung scheint garantiert in diesem Derby der geballten Offensivpower: 80 Tore hat die SpVgg Unterhaching II auf dem Konto, der TSV Grünwald, der die U21 des Regionalligisten am Samstag (14 Uhr) empfängt, sogar deren 90. Damit sind der Vierte (Haching) und Fünfte der Tabelle die treffsichersten Teams der Landesliga Südost. Ein Spieler hat auf beiden Seiten wesentlich zur eindrucksvollen Bilanz beigetragen: Laris Stjepanovic netzte bis zur Winterpause 19 Mal für die Grün-Weißen ein, wechselte dann zur SpVgg, für die er auch schon acht Tore erzielt hat.

Grünwalds Co-Trainer Florian de Prato hofft, dass sein Team die Kreise des Ex-Kollegen einschränken kann: „Es sollte ein Vorteil für uns sein, dass unsere Spieler wissen, was auf sie zukommt.“ Ein Vorteil ist aber noch lange keine Garantie, wie de Prato betont: „Die Frage ist, auf welcher Position spielt Laris? Als Sturmspitze oder eher als Achter? Wir müssen die Aufgabe lösen, wie sie kommt. Wir wollen natürlich nicht, dass er gegen uns trifft.“

Der 39-Jährige weiß, wovon er spricht, denn er ist derjenige, der Stjepanovic vor dieser Saison von der U19 des FC Ingolstadt an die Keltenstraße lotste. Er hatte von einem Freund den Tipp bekommen: „Den solltest Du Dir mal anschauen.“ Und das „vollkommen zurecht“, wie de Prato unterstreicht, der sofort angetan war und dem 19-Jährigen eine erfolgreiche Entwicklung wünscht: „Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn es für ihn bei Haching weitergehen würde. Deshalb haben wir ihm ja auch keine Steine in den Weg gelegt. Wir haben mit ihm vereinbart, dass er gehen kann, wenn er meint, dass er so weit ist. Und Haching war auch sehr kooperativ. Das war ein gutes Miteinander.“

Mit seinen Toren liefert Stjepanovic gute Argumente für die Erfüllung seines großen Traums: „Ich will den Schritt in den Profifußball gehen. Wie schnell das klappt, wird man sehen.“ Er ist aber nicht der einzige begabte Nachwuchskicker der SpVgg, wie de Prato zu bedenken gibt: „Hachings U21 wird immer ehrgeizig sein, die wollen gewinnen und auf sich aufmerksam machen.“ Mit vier Siegen könnte die SpVgg II sogar noch auf die Relegation schielen, wenn der Zweite TSV Wasserburg weiterhin schwächelt.

Solche Optionen hat der personell gebeutelte TSV nicht mehr. „Wir wollen die Saison aber möglichst gut abschließen, um eine Marke zu setzen, die wir dann nächste Saison zu übertreffen versuchen“, so de Prato, der das gute Dutzend der noch spielfähigen Grün-Weißen für sein Engagement lobt: „Was die letzten Verbliebenen regelmäßig im Training leisten, ist aller Ehren wert. Wir werden Haching einen ordentlichen Fight liefern.“ (um)