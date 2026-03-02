Lara Rook trifft doppelt – Pokal-Krimi von Wohnste endet bitter

– Foto: Rolf Schmietow

Halbfinale unglücklich verpasst: Die SG Wohnste/Holvede/Ippensen musste sich im Bezirkspokal knapp mit 4:6 (3:3) nach Elfmeterschießen gegen den TuS Fleestedt geschlagen geben. Lara Rook traf zweimal für die Gastgeberinnen.

SG-Torfrau Janine Kuczynski ist gemeinhin das, was man früher einen Elfmeterkiller nannte und auch in diesem Pokalviertelfinale zeigte sie ihre Klasse im Elfmeterschießen. „Einen hat sie gehalten und bei zweien war sie dran“, so Trainer Andreas Bannick. „Leider hat es am Ende nicht gereicht.“

Der Grund: Auf Fleestedter Seite gab es da noch diese Melissa Parge. Die gelernte Torhüterin war - aufgrund der Personalprobleme der Gäste - als Feldspielerin aufgelaufen, übernahm aber für das Elfmeterschießen wieder ihren Posten im Tor. Mit Erfolg: Parge parierte zwei SG-Elfmeter, ein dritter wurde am Tor vorbei geschossen.

Aber dazu später mehr: Die Zuschauer in Wohnste sahen ein gutklassiges, spannendes Pokalspiel, in dem zunächst viel für die Gäste sprach, die zur Pause - Lara Rook hatte für die Bannick-Elf den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt - durch Tore von Magdalena Breisa und Annika Gerdau mit 2:1 führten.

SG-Spielerin Rook gelingt in zweiter Halbzeit der 2:2-Ausgleich

Nach der Pause spielten die Gastgeberinnen stärker auf und es war erneut Rook, der kurz nach Wiederanpfiff der 2:2-Ausgleich gelang.

Es ging aufregend weiter. Fleestedt ging nach einem Eckball durch Jennifer Kühn nochmals in Führung, doch auf der Gegenseite unterlief den Gästen kurz vor Schluss - ebenfalls nach einer Ecke - ein Eigentor zum späten 3:3-Ausgleich.

Im anschließenden Elfmeterschießen traf aufseiten der SG nur Sarah Starzonek. „Es war ein schönes, spannendes Pokalspiel. Leider mit einem unglücklichen Ende für uns“, so Andreas Bannick.













