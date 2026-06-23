Lany Bäcker wechselt zum BVB und wird kommende Saison ausgeliehen

Lany Bäcker wechselt aus Essen zum BVB – Foto: Marc Bremer

Lany Bäcker wird auch in der nächsten Saison für die SGS Essen spielen. Die Abwehrspielerin, die vor zwei Jahren den Sprung aus dem Förderturm in die Bundesliga schaffte, wechselt zwar zu Borussia Dortmund, wird aber von dort für ein Jahr nach Essen-Schönebeck ausgeliehen und wird somit auch in der kommenden Spielzeit das SGS-Trikot tragen.

Essens sporlicher Leiter Daniel Kraus: „Wir freuen uns, dass Lany auch in der kommenden Saison für die SGS spielen wird und sind überzeugt, dass sie uns mit ihrer Qualität helfen wird, unsere sportlichen Ziele zu erreichen.“

Im Gegensatz zu Bäcker werden Maria Olsen, Mailin Tenhagen und Jette ter Horst nicht mehr zum Kader der Lila-Weißen gehören. Die SGS wünscht allen für ihre Zukunft alles Gute!