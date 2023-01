Lankwitzer Derby im LIVESTREAM

Der Dritte der Bezirksliga Staffel 2 muss beim Abstiegskandidaten antreten. Eigentlich nicht ungewöhnliches, wenn es sich nicht um ein heißes Lokalderby in Lankwitz handeln würde. Mit zusätzlicher Brisanz: Der Ex Trainer von Wacker Lankwitz stürmt in der aktuellen Saison für unsere Preussen, und wie. Dan Feldmann hat schon elf Tore erzielt. Und sorgt dafür, dass die BFC Reserve um den Aufstieg in die Landesliga mitmischen darf. Ganz anders sieht es bei seinem Ex Verein aus. Wacker kämpft um den Klassenerhalt, und will unbedingt verhindern durchgereicht zu werden. Der Horror der letzten Saison mit dem Abstieg aus der Landesliga soll sich nicht wiederholen. Für Spannung ist also gesorgt an der Gallwitzallee 146 auf Kunstrasen. Es wird einen LIVESTREAM auf unserem Youtube bfcpreussentv Kanal geben (vorbehaltlich technischer Möglichkeiten vor Ort) und der LIVTICKER vom DFB läuft parallel. Alles ab 13 Uhr 45!