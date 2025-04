Lankl hält Ringelai-Sieg fest - St. Oswald’s Aufholjagd kommt zu spät

Die SG Preying/Tittling setzte sich im Duell gegen die SG Haidmühle/Philippsreut/Bischofsreut durch. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Julian Lankl, Torhüter vom TSV Ringelai, krönte sich im Duell gegen den SV Kumreut zum Mann des Spiels. In der Nachspielzeit parierte der Keeper einen Elfmeter und hielt so den knappen 1:0-Sieg fest. Währenddessen setzte sich der Tabellenführer SV Haus im Wald gegen den DJK-SV St. Oswald durch und der SV Perlesreut II sicherte sich gegen den SV Röhrnbach II den dritten Saisonsieg. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Spieltags nun im Überblick:

Im Karl-Breinbauer-Stadion dominierten die Gastgeber von SG Preying/Tittling die Partie gegen SG Haidmühle/Bischofsreut mit 4:0. Michael Graf brachte sein Team in der 44. Minute. Nach einer Zeitstrafe für Benedikt Madl (73.) erhöhten Graf (80.) und David Braumandl (82.) auf 3:0. Abbas Alzakrootee vollendete in der 89. Minute den klaren Sieg.

Tore: 1:0 Michael Graf (44.), 2:0 Michael Graf (80.), 3:0 David Braumandl (82.), 4:0 Abbas Alzakrootee (89.) ---

Im spannenden Duell zwischen SV-DJK Karlsbach und TSV Grafenau II trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Daniel Peller brachte die Hausherren früh in der 3. Minute in Führung, nachdem Jonas Weißenbacher einen Freistoß präzise vorlegte. Nur wenige Minuten später glich Jonas Ritzinger für Grafenau aus. Trotz mehrerer Torchancen, darunter zwei für Simon Pfeiffer, blieb es bis zur 80. Minute beim Unentschieden. Zehn Minuten vor Schluss verwandelte Philipp Siegel einen Elfmeter und brachte Karlsbach wieder in Führung. Doch Jonas Nirschl sorgte mit seinem Ausgleichstreffer in der 87. Minute für die Punkteteilung. Tore: 1:0 Daniel Peller (3.), 1:1 Jonas Ritzinger (13.), 2:1 Philipp Siegel (80./Elfmeter), 2:2 Jonas Nirschl (87.) ---

Im Franz-Greipl-Stadion trafen am Montag der SV Haus i. W. und der DJK SV St. Oswald in einem packenden A-Klasse-Spiel aufeinander. Die ersten Minuten waren von Hektik geprägt, doch in der 30. Minute brachte Pavel Vachal die Heimelf mit einem Nachschuss nach einem Torschuss in Führung. Kurz nach der Halbzeit, in der 53. Minute, erhöhte Benedikt Mautner auf 2:0, gefolgt von Zdenek Peroutka, der in der 55. Minute alleine auf den Torhüter zulief und das 3:0 erzielte. St. Oswald gab sich jedoch nicht auf und verkürzte durch Jakob Schadenfroh in der 87. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit verwandelte Alexander Friedrich einen Elfmeter zum 3:2. Trotz der späten Treffer sicherte sich Haus die drei Punkte. Tore: 1:0 Pavel Vachal (30.), 2:0 Benedikt Mautner (53.), 3:0 Zdenek Peroutka (55.), 3:1 Jakob Schadenfroh (87.), 3:2 Alexander Friedrich (90.+3 Foulelfmeter) ---

In einer spannenden Begegnung zwischen dem SV Kumreut und dem TSV Ringelai setzten sich die Gäste mit 1:0 durch. Sebastian Drexler verwandelte in der 52. Minute einen Elfmeter und brachte Ringelai in Führung. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, sah Christoph Einberger die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit vergab Petr Balousek per Elfmeter die große Chance auf den Ausgleichstreffer für Kumreut. Zuvor sah Spielertrainer Simon Pittner die rote Karte, nachdem er einen Torschuss auf der Linie mit der Hand blockte und so ebenfalls den Ausgleichstreffer verhinderte. Tore: 0:1 Sebastian Drexler (52. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Christoph Einberger (89./TSV Ringelai/Foulspiel)

Rot: Simon Pittner (91./TSV Ringelai/Handspiel)

Besondere Vorkommnisse: Petr Balousek (SV Kumreut) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Julian Lankl (92.). ---

Im Stadion am Glasbach trafen am Montag der SV Grainet II und der SC Herzogsreut aufeinander. Vor 50 Zuschauern brachte Nico Krückl die Gäste in der 42. Minute mit einem Kopfballtor nach einer Ecke von Fabian Pongratz in Führung. Trotz Bemühungen, die aber nicht in vielversprechenden Chancen endeten, gelang es Grainet nicht, den Rückstand aufzuholen. So holte der SC Herzogsreut im Derby gegen die zweite Mannschaft des SV Grainet einen nicht unverdienten Auswärtssieg. Tore: 0:1 Nico Krückl (42.) ---