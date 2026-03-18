Langzeitvertrag für Breu: »Schöne Sache zum Ende meiner Karriere« Der 55-jährige Niederbayer aus Edenstetten (Lkr. Deggendorf) bleibt bis mindestens 2030 in Luxemburg von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Reinhold Breu wird auch in den kommenden Jahren in Luxemburg tätig sein. – Foto: Alfred Mehles

Der Edenstettner (Lkr. Deggendorf) Reinhold Breu hat seinen Vertrag im Luxemburg langfristig verlängert. Bis Sommer 2030 wird der Niederbayer weiterhin als Cheftrainer und Sportdirektor die Geschicke beim Erstligisten AS Jeunesse Esch leiten.

Im vergangenen Sommer war Breu, der bereits zehn Jahre für den luxemburgischen Fußballverband gearbeitet hat, beim Traditionsverein vorgestellt worden. Der Klub wagte den Neustart nach turbulenten Jahren. "Jeunesse Esch ist in Luxemburg sehr traditionsreich und hat die größte Fanbasis. Der Verein hat aber auch unruhige Zeiten hinter sich. Als ich kontaktiert und gefragt wurde, ob ich den Job machen möchte, war mir wichtig, dass wir langfristig ein Projekt auf den Weg bringen können", betont Breu.



Zunächst sei die Aufgabe beim taumelnden Rekordmeister (28 Mal Champion in Luxemburg) noch von Skepsis im Umfeld geprägt gewesen, nun habe sich aber die Stimmung komplett gedreht: "Wir verfügen über ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga. Bei uns spielen acht Luxemburger im Alter von 17 bis 22 Jahren in der ersten Elf. Das honorieren die Leute und kommen wieder gerne zu uns. Insgesamt haben wir sechs U21-Nationalspieler im Kader. Der Weg ist der richtige und den wollen wir in den kommenden Jahren konsequent fortführen", so Breu, der das sportliche Niveau der luxemburgischen Eliteklasse irgendwo zwischen "Spitzenbereich Regionalliga und hinteres Drittel 3. Liga" ansiedeln würde.





Vom Fußball selbst leben in Luxemburg die wenigsten Spieler. Der Anreiz, ausschließlich auf die Karte Fußball zu setzen, sei im wohlhabenden kleinen Nachbarland nicht so groß wie anderswo. "Auch wir bei Jeunesse haben semiprofessionelle Strukturen, auch weil in Luxemburg die normalen Jobs sehr gut bezahlt sind", verrät Breu, dem es im Großherzogtum einfach gefällt: "Luxemburg ist für mich zur zweiten Heimat geworden. Der langfristige Vertrag hier ist auch deshalb eine schöne Sache zum Ende meiner Karriere." Wohnen wird Breu weiterhin mit seiner Familie im Trierer Stadtteil Wittlich, knapp 50 Kilometer von Luxemburg entfernt.

Reinhold Breu an der Seitenlinie als Coach von AS Jeunesse Esch. – Foto: Andreas Klein





