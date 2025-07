Langzeitverletzung führt zu Vertragsauflösung

Mit Sacha Paul Tresper hat die TSG Neustrelitz in der Rückrunde der letzten Saison einen jungen zielstrebigen Spieler aus der eigenen A-Jugend verpflichtet, der aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten auch in der Zukunft eine nicht unerhebliche Rolle in der Kaderplanung der Franke-Elf spielen sollte.

Über die absolvierte Spielzeit in den Reihen des Oberligateams der TSG Neustrelitz haben sich Trespers anfänglich als beherrschbar einzuschätzende Kniebeschwerden insbesondere während der jetzt laufenden Vorbereitung in eine negative Richtung entwickelt. Es ist mit einem äußerst langwierigen Heilungsprozess zu rechnen. Entsprechend wird der Fußball für Sascha Tresper momentan zur Nebensache. Sein Fokus liegt aktuell auf seiner Ausbildung bei der Bundespolizei.