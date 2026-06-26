Langzeitverletzte und Abgänge: Kreisligist zieht zurück

– Foto: Joachim Koschler

Die TSG Buhlbronn zieht ihre erste Mannschaft für die Saison 2026/27 aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall zurück. Trotz intensiver Bemühungen gelang es dem Verein nicht, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen. Damit endet vorerst die Teilnahme der Buhlbronner Aktiven am regulären Spielbetrieb der Liga.

Die Entscheidung fällt der TSG Buhlbronn nach eigenen Angaben schwer. Bereits in der vergangenen Saison hatte die Mannschaft mit mehreren Langzeitverletzten zu kämpfen. Hinzu kamen Abgänge und Karriereenden, die personell nicht mehr aufgefangen werden konnten. Der Verein hatte versucht, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, sah dafür aber keine ausreichende Grundlage mehr.

Besonders bitter ist der Rückzug für das verbliebene Team um Trainer Mario Vukadinovic und Spielleiter Benni Kraft. Vukadinovic hatte die Mannschaft erst nach der Winterpause übernommen. Am Ende der Saison 2025/26 belegte die TSG in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall den 14. Platz. Aus 28 Spielen holte Buhlbronn fünf Siege, ein Unentschieden und 22 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 46:90. Mit 16 Punkten lag die Mannschaft vor dem FC Jat Fellbach, sportliche Absteiger gab es in der Staffel jedoch nicht.