Langzeitverletzte und Abgänge: Kreisligist zieht zurück

Die TSG Buhlbronn zieht ihre erste Mannschaft für die Saison 2026/27 aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall zurück. Trotz intensiver Bemühungen gelang es dem Verein nicht, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen. Damit endet vorerst die Teilnahme der Buhlbronner Aktiven am regulären Spielbetrieb der Liga.
Die Entscheidung fällt der TSG Buhlbronn nach eigenen Angaben schwer. Bereits in der vergangenen Saison hatte die Mannschaft mit mehreren Langzeitverletzten zu kämpfen. Hinzu kamen Abgänge und Karriereenden, die personell nicht mehr aufgefangen werden konnten. Der Verein hatte versucht, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, sah dafür aber keine ausreichende Grundlage mehr.
Besonders bitter ist der Rückzug für das verbliebene Team um Trainer Mario Vukadinovic und Spielleiter Benni Kraft. Vukadinovic hatte die Mannschaft erst nach der Winterpause übernommen. Am Ende der Saison 2025/26 belegte die TSG in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall den 14. Platz. Aus 28 Spielen holte Buhlbronn fünf Siege, ein Unentschieden und 22 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 46:90. Mit 16 Punkten lag die Mannschaft vor dem FC Jat Fellbach, sportliche Absteiger gab es in der Staffel jedoch nicht.
In den vergangenen Jahren war die TSG Buhlbronn fester Bestandteil der Kreisliga B1. Seit dem Abstieg aus der Kreisliga A1 nach der Saison 2003/04 spielte der Verein durchgehend in dieser Klasse. Die Platzierungen reichten dabei von Rang drei in der Saison 2005/06 bis zu mehreren hinteren Tabellenplätzen. Zuletzt standen Rang neun, Rang elf und nun Platz 14 zu Buche.
Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei den verbliebenen Spielern, dem Trainerteam und den Verantwortlichen für ihren Einsatz. Die Entscheidung markiert einen Einschnitt, soll aber auch verhindern, unter schwierigen Voraussetzungen in eine Saison zu gehen, die sportlich kaum verantwortbar gewesen wäre.