Langzeitgast Erkner auf dem VfB-Gelände

Mit den Randberlinern vom FV Erkner duelliert sich der VfB schon seit 2008 und mittlerweile steht Duell Nummer 24 an. Erkner startete mit einem Sieg in die Meisterschaft, verlor danach aber dreimal. Der Hohenleipischer Trend sieht umgekehrt aus, was die Gastgeber zum Favoriten gegen den FVE macht.

Dabei erwarten die Einheimischen einen sicher kämpferisch eingestellten Gegner, der alles daransetzen wird, seine Negativserie zu stoppen und dem gegen Titelanwärter Seelow - der nur knapp und nach Rückstand gewann - vor Wochenfrist bereits eine Leistungssteigerung attestiert wurde.

Ungeachtet aller Vorzeichen werden die Hohenleipischer mannschaftlich geschlossen und mit vollem Engagement in die Partie gehen und dies auch über neunzig Minuten auf den Platz bringen.

Schiedsrichter der Partie ist Andreas Giebitz aus Lauchhammer, mit Steffen Seifert (Zinnitz) und Jonas Kühn (Calau) an den Seitenlinien.