Langwedel-Völkersen präsentiert drei Neuzugänge

Die FSV Langwedel-Völkersen konnte in der vergangenen Saison zwar nur den siebten Platz erreichen, spielte aber eine ansprechende Rückrunde. In der kommenden Saison soll es direkt von Beginn an so laufen für den Kreisligisten. Bei diesem Ziel sollen auch die drei Neuzugänge, die der Verein via Instagram präsentierte, mitwirken..