Langstadt zeigt mehr Bereitschaft und siegt

Abgezogen: Die SG Langstadt/Babenhausen (links Sioh Lim) gewann das Kellerduell der Fußball-Verbandsliga beim FCA Darmstadt (Mitte Gustavo De Aguiar Lima, daneben Daniel Aroyo Rocha) deutlich mit 4:0. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Die Einstellung sorgte für den entscheidenden Impuls. Im Kellerduell der Verbandsliga Süd wollte die SG Langstadt/Babenhausen den Sieg deutlich mehr als Gastgeber FCA Darmstadt und verdiente sich einen 4:0-Erfolg. RW Darmstadt kam im ersten Punktspiel des Jahres zu einem 0:0 bei Germania Ober-Roden.

Da waren sich die Trainer einig. Auch wenn sie sich unterschiedlich ausdrückten. „Wir waren nicht bereit für das Spiel“, sagte FCA-Coach Luca Bergemann. Sein Langstädter Gegenüber Max Martin meinte: „Wir wollten geschlossen auftreten, zeigen, dass wir gewinnen wollen. Das haben wir gut umgesetzt.“ Tatsächlich wirkten die Gäste entschlossener und holten sich die wichtigen Punkte im Abstiegskampf. Mit nun neun Zählern ist die SG allerdings weiterhin Vorletzter, der FCA (5 Punkte) bleibt Schlusslicht.

Trotz der Niederlage war Bergemann „gar nicht mal so gefrustet. Uns hat einfach die Erfahrung gefehlt.“ Weil er eine neue Mannschaft hat, die in der Winterpause zusammengestellt wurde, um vielleicht dennoch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Weil die diese Mannschaft zudem noch nie auf dem FCA-Platz gespielt hat – trainiert wird mangels Flutlicht auf dem eigenen Gelände in Schneppenhausen, getestet hatten die Arheilger nur auswärts.

Gäste gingen früh in Führung

Apropos FCA-Platz. Der ist von Maulwürfen befallen, weshalb die Gastgeber die so wichtige Partie eigentlich nach Schneppenhausen verlegen wollten. Dagegen hatte aber Klassenleiter Dirk Vereeken etwas, der den stellvertretenden Kreisfußballwart Dieter Behrendt beauftragte, sich das Geläuf anzuschauen. Sein Urteil: Der Platz ist bespielbar, der Klassenleiter gab sein Okay, was den Langstädtern entgegenkam, da sie so mit der aktuellen Bestbesetzung antreten konnte. Was sich prompt auszahlte.

So gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Kyran Chambron Pinho bereits nach drei Minuten in Führung. „Das frühe 1:0 für uns war Gold wert“, sagte Martin. Der FCA wiederum, bei dem gleich acht Neuzugänge in der Startelf standen, brauchte einen Moment, um sich von dem Schock zu erholen. Nach rund 15 Minuten kamen die Arheilger besser ins Spiel und schienen nach der Gelb-Roten Karte gegen Langstadts Ben Bachmann (34.) im Vorteil zu sein. Waren sie aber nicht, da die SG die Unterzahl bestens kompensierte – die Langstädter machten danach eben den einen Schritt mehr. „Die Gelb-Rote Karte war irgendwie gar nicht mal schlecht für uns. Danach mussten wir wieder mehr tun“, erkannte Martin.

Strohhalm im Abstiegskampf für SG

Bergemann meinte dagegen: „Der Platzverweis hat uns nicht geholfen.“ Stimmt. Zumal es sein Team an Torgefährlichkeit vermissen ließ. Ein Kopfball von Alejandro Alvarez Mendez (40.) war die erste Chance der Gastgeber überhaupt in der Partie. Da hatten die Gäste, die zudem mit einer gewissen Körperlichkeit auftraten, mehr zu bieten. So scheiterte Adrian Postall nur knapp (45.). In der 52. Minute legte Langstadt aber durch Sio Lim nach.

Die SG war auf Kurs, auch weil Gabriel Feth Flauzino (54.) kurz darauf die beste Gelegenheit der Arheilger vergab – sein Schuss aus bester Position war zu harmlos. Postall (81./90.+2) machte den „verdienten Sieg“ der Langstädter, so Bergemann, mit seinem Doppelpack dann perfekt. Sein Team wiederum kam über gute Ansätze in der schwachen Partie nicht hinaus. Was der FCA-Trainer, der mit seiner Mannschaft am Donnerstag (19.30 Uhr) im Kreispokal-Viertelfinale bei A-Ligist TSG Wixhausen gefordert ist, auch erkannte. „Wir brauchen das Gefühl, dass wir es noch schaffen können“, meinte er. Dieses Gefühl fehlte offensichtlich am Samstag. Ob seine neuen Spieler sich der Situation denn bewusst seien? „Ja, kein Fußballer will absteigen. Aber wir brauchen einen Strohhalm.“

Dieser Strohhalm im Abstiegskampf ist für die Langstädter nach dem Sieg in Arheilgen zumindest wieder greifbar. „Aber wir müssen auf dem Boden bleiben und von Spiel zu Spiel schauen. Wir haben jetzt mal angeklopft an die Tür zum Klassenerhalt. Noch ist die Tür noch lange nicht offen“, sagte Max Martin. Was umso mehr für den FCA Darmstadt gilt.