Langstadt entscheidet das Derby für sich Die SG gibt sich keine Blöße und gewinnt in der Gruppenliga beim SV Münster +++ SV Groß-Bieberau mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Aufsteiger SG Arheilgen zahlt in seiner ersten Partie viel Lehrgeld. von Michael Sobota · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

Hintermann: Die SG Langstadt/Babenhausen (links Julian Ludwig) setzte sich in der Fußball-Gruppenliga beim SV Münster (rechts Jens Ries) mit 4:2 durch. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat sich der SV Groß-Bieberau in der Gruppenliga Darmstadt vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Beim 2:0 gegen den TSV Altheim gab man sich keine Blöße. Lehrgeld musste Aufsteiger SG Arheilgen bei der 0:4-Heimniederlage gegen die TSV Auerbach zahlen. Dagegen freut man sich beim SV Hahn über ein 3:3 beim FC Fürth, nachdem der Aufsteiger bereits 1:3 zurücklag. Eine 2:4-Heimniederlage steckte der SV Münster im Derby gegen die SG Langstadt/Babenhausen ein. Ein 2:2 erkämpfte sich Viktoria Griesheim bei der FSG Riedrode.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:00 Uhr SV Groß-Bieberau Gr.-Bieberau TSV Altheim TSV Altheim 2 0 Abpfiff In der an Torchancen armen Partie hatte Groß-Bieberau seine beste Möglichkeit im ersten Durchgang nach einem Eckball, als Enders aus dem Gewühl heraus nur den Torpfosten traf. Altheim bemühte sich zwar, Struktur in seinen Spielaufbau zu bekommen. Allerdings blieb vieles Stückwerk bei den Gästen. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber druckvoller und hatten auch gleich Erfolg, als Dietrich (48.) nach einer Ecke dend Ball aus kurzer Distanz in Altheims Tor beförderte. Weitere Möglichkeiten, die Enders und Tim Halbig hatten, wurden aber nicht genutzt. Auf der anderen Seite konnte Altheim den knappen Vorsprung von Groß-Bieberau nicht in Gefahr bringen. Schließlich war es Enders (86.), der einen Konter erfolgreich abschloss und alles klar machte für die Gastgeber.

SV Hahn überzeugt und holt nach 1:3 noch einen Punkt

Einiges an Lehrgeld musste Aufsteiger Arheilgen zahlen, obwohl man keine vier Treffer schlechter als Auerbach war. Die Gäste waren jedoch an Effizienz kaum zu überbieten. Muca (11.) und Brunner (45.) nutzten die beiden einzigen Möglichkeiten der Gäste zur Pausenführung. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit war Arheilgen gleichwertig, doch mangelte es an der erforderlichen Konsequenz im Auerbacher Strafraum. Nach der Pause blieb Auerbach auf Kurs, weil Brunner (56.) und Muca (66.) Arheilger Fehler im Spielaufbau zu weiteren Toren nutzten. Die Gastgeber ließen danach die Köpfe hängen, weil die Partie gelaufen war.

Auch ein Zwei-Tore-Rückstand konnte Hahn nicht aus dem Konzept bringen. Insgesamt präsentierte sich der Aufsteiger in einer guten Form und überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Zunächst hatte Neumann das 1:0 für Hahn auf dem Fuß, scheiterte aber knapp. Besser machte es auf der anderen Seite Gärtner (4.), der einen Konter zum 1:0 für Fürth abschloss. Hahns Bemühungen um den Ausgleich wurden mit dem Tor von Neumann (29.) belohnt. Abermals Gärtner (35.) konnte aber für Fürths Pausenführung sorgen. Als nach dem Wiederanpfiff Adamek (55.) auf 3:1 erhöhte, schien die Partie für die Gäste gelaufen. Hahn bewies aber Steherqualitäten. Stork (57.) und Neumann (72.) sorgten für den Ausgleich. In der Nachspielzeit hatte Götz sogar den Siegtreffer für den Aufsteiger auf dem Fuß, verpasste aber frei vor dem Tor.

Das hatte sich Münsters Trainer Naser Selmanaj anders vorgestellt. Im ersten Durchgang kam seine Mannschaft nicht ins Spiel, auch weil Langstad mehr Ballbesitz hatte und die Zweikämpfe dominierte. Sommer (19.) markierte per Foulelfmeter das 1:0 für die Gäste, die bis zur Halbzeit hätten nachlegen müssen. Der Ausgleich, für den Postall (53.) sorgte, machte den SVM munter. Scholz hätte das 2:1 vorbereiten können, wartete aber mit einem Querpass auf Postall oder Tareq Hamed zu lange. Im Gegenzug kassierte der SVM das 1:2, als Krinke (75.) einen Rückpass erlief und traf. Zwar blies Münster nun zur Offensive, doch kassierte man das 1:3 durch Aimene (86.), womit die Sache gelaufen war. Die Tore von Scholz (90.+1) zum 2:3 und Termitzidis (90.+3) zum 4:2 für die SG hatten nur noch statistischen Wert. Viktoria Griesheim über das 2:2 in Riedrode froh