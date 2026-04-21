„Langsam ist es zum Verzweifeln" – RW Überacker II hadert mit Chancenverwertung Frauenfußball Kreisklasse von Dieter Metzler · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Maximilian Kaiser muss eine derbe Niederlage verdauen – Foto: Upfaff

RW Überacker verliert trotz klarer Dominanz mit 1:2 in Böbing. Trainer Maximilian Libal klagt über mangelnde Effizienz seiner Mannschaft.

Vergeblich fieberte die Mannschaft aus Adelshofen endlich dem Rückrundenstart entgegen. Nachdem die Kreisklasse als letzte den Liga-Spielbetrieb zur Rückrunde eröffnete, machte der Gegner BCF Wolfratshausen II der Elf von Trainer Michael Griebel aber einen Strich durch die Rechnung. Sie sagten kurzfristig die Begegnung ab. Bezirksliga SG Ascherbach – SG Otterfing/Sachsenkam 5:1 (1:0) – Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit mit dem Führungstreffer durch Alina Serter bereitete das Ligaschlusslicht dem Tabellensiebten in den zweiten 45 Minuten keine Probleme mehr. Auch wenn nach dem 2:0 durch Sophie Opower den Gästen aus Otterfing noch der Anschlusstreffer gelang, sorgten Serter und danach Anastasia Kamtsikli mit einem Doppelpack am Ende für einen souveränen Heim-Sieg.

Kreisliga SC Pöcking – SG Wildenroth/Aich 2:0 – Für Trainer Jürgen Schamberger war es eine bittere Entscheidung, dass er das Spiel einen Tag vorher absagen musste, weil er keine komplette Mannschaft zusammenbrachte. Einer kurzfristigen Verlegung stimmte der Gegner aus Pöcking nicht zu. Somit fallen die drei Punkte wohl kampflos an die Gastgeberinnen. SG Böbing/Uffing – RW Überacker II 2:1 (1:1) – „Langsam ist es zum Verzweifeln“, haderte RW-Trainer Maximilian Libal mit der schlechten Chancenverwertung seiner Elf. „Böbing kommt dreimal vors Tor und macht zwei Tore, wir haben vier, fünf Hochkaräter und treffen nicht.“ Dabei habe man den Gegner dominiert und war auch durch Sunniva Schiller verdient in Führung gegangen. Doch noch vor der Pause wurde Torfrau Michaela Strauß von einer Bogenlampe von Linda Mittnecker überrumpelt. Auch der 2:1-Siegtreffer der Gastgeber fiel auf ähnliche Weise durch die gleiche Spielerin. Überacker hatte mit zwei Aluminiumtreffern noch Pech dazu.