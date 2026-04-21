„Langsam ist es zum Verzweifeln" – RW Überacker II hadert mit Chancenverwertung

RW Überacker verliert trotz klarer Dominanz mit 1:2 in Böbing. Trainer Maximilian Libal klagt über mangelnde Effizienz seiner Mannschaft.
Vergeblich fieberte die Mannschaft aus Adelshofen endlich dem Rückrundenstart entgegen. Nachdem die Kreisklasse als letzte den Liga-Spielbetrieb zur Rückrunde eröffnete, machte der Gegner BCF Wolfratshausen II der Elf von Trainer Michael Griebel aber einen Strich durch die Rechnung. Sie sagten kurzfristig die Begegnung ab.
SG Ascherbach – SG Otterfing/Sachsenkam 5:1 (1:0) – Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit mit dem Führungstreffer durch Alina Serter bereitete das Ligaschlusslicht dem Tabellensiebten in den zweiten 45 Minuten keine Probleme mehr. Auch wenn nach dem 2:0 durch Sophie Opower den Gästen aus Otterfing noch der Anschlusstreffer gelang, sorgten Serter und danach Anastasia Kamtsikli mit einem Doppelpack am Ende für einen souveränen Heim-Sieg.
SC Pöcking – SG Wildenroth/Aich 2:0 – Für Trainer Jürgen Schamberger war es eine bittere Entscheidung, dass er das Spiel einen Tag vorher absagen musste, weil er keine komplette Mannschaft zusammenbrachte. Einer kurzfristigen Verlegung stimmte der Gegner aus Pöcking nicht zu. Somit fallen die drei Punkte wohl kampflos an die Gastgeberinnen.
SG Böbing/Uffing – RW Überacker II 2:1 (1:1) – „Langsam ist es zum Verzweifeln“, haderte RW-Trainer Maximilian Libal mit der schlechten Chancenverwertung seiner Elf. „Böbing kommt dreimal vors Tor und macht zwei Tore, wir haben vier, fünf Hochkaräter und treffen nicht.“ Dabei habe man den Gegner dominiert und war auch durch Sunniva Schiller verdient in Führung gegangen. Doch noch vor der Pause wurde Torfrau Michaela Strauß von einer Bogenlampe von Linda Mittnecker überrumpelt. Auch der 2:1-Siegtreffer der Gastgeber fiel auf ähnliche Weise durch die gleiche Spielerin. Überacker hatte mit zwei Aluminiumtreffern noch Pech dazu.
SG Puch/Biburg/Olching – RW Überacker III 0:2 (0:1) – Das einzige Landkreis-Derby an diesem Wochenende endete mit einem Sieg für die Elf von RW-Trainer Florian Fleischhauer. Zunächst gaben die Gastgeber den Ton an, dann aber erzielte Emma Blum das 1:0. Von da an war RW III tonangebend und setzte die Dreier-SG unter Druck. Johanna Sandner erlöste endlich mit dem 2:0 Mannschaft und Trainer, nachdem man zuvor einige Male am Aluminium gescheitert war.
SG Münsing-Ammerland/Königsdorf – SC Unterpfaffenhofen 8:0 (3:0) – Nur die erste Viertelstunde konnten die Upfer Madl der SG Paroli bieten und sich sogar zwei, drei Mini-Chancen herausspielen. Dann fing sich die Elf von Trainer Maximilian Kaiser innerhalb von vier Minuten allerdings drei Gegentore ein. „Danach sind wir völlig auseinander gebrochen“; berichtete Kaiser, der einmal mehr nur mit einer Rumpftruppe antreten konnte. „Der Sieg geht für die Gastgeber auch in der Höhe in Ordnung“, musste er neidlos anerkennen.
SG Ascherbach II – SG Herrsching/Perchting/Hadorf 4:1 (2:0) – Auch durch das Eigentor von Susanne Freiwald, die beim Rettungsversuch den Ball unglücklich ins eigene Tor abfälschte, ließ sich die Spielgemeinschaft aus Gröbenzell und Puchheim (Ascherbach) nicht aus dem Konzept bringen. Zuvor hatten bereits Nora Liebich und Anna-Lena Baumann eine 2:0 Führung herausgeschossen. Alyssa Oestreich und nochmals Liebich sorgten in der Schlussphase des Spiels für einen ungefährdeten Sieg des Tabellensechsten.
TuS Holzkirchen – SG GW Gröbenzell/Lochhausen 6:4 (2:1) – Torreich verlief die A-Klassenpartie in Holzkirchen, in der der gastgebende Tabellenvierte die Gäste auf Distanz hielt. Anna Plöckl, Lorin Beiner, Liselotte Magin (2), Isabel Trugge und Lisa Leukert machten das halbe Dutzend voll gegen die Spielgemeinschaft aus dem Landkreis, die ihre Torschützen einmal mehr verschweigt.