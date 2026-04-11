„Langsam in der Pflicht“: Reichenbachs Suche nach der Konstanz

Die jüngste Bilanz des Tabellensiebten liest sich ernüchternd. Aus den vergangenen acht Partien konnte lediglich ein einziger Sieg errungen werden – eine Ausbeute, die nicht zum Selbstverständnis des Vereins passt, der sich eigentlich im oberen Drittel festsetzen wollte. Auch die jüngste 1:2-Niederlage bei der BSG Stahl Riesa unterstrich dieses Dilemma. Trotz eines späten Treffers durch Paolo Süß in der Nachspielzeit blieb der RFC ohne Zählbares. Carlo Kästner analysiert die Situation gewohnt sachlich, aber bestimmt: „Im Moment spielen wir vielleicht keinen schlechten Fußball, aber ergebnistechnisch ist dann natürlich eine Steigerung zwingend notwendig.“

Die Diskrepanz zwischen dem spielerischen Ansatz und dem nackten Resultat soll gegen die Reserve des SC Freital nun ein Ende finden. Kästner nimmt seine Elf hierfür unmissverständlich in die Verantwortung: „Da wir aus den letzten acht Spielen nur einen Sieg errungen haben, sind wir jetzt langsam in der Pflicht, wieder mal einen Dreier reinzuholen.“ Doch der Trainer weiß, dass dieser Befreiungsschlag kein Selbstläufer wird. „Da brauchen wir eine gewaltige Leistungssteigerung“, fordert er mit Blick auf die anstehende Aufgabe.

Der Gegner aus Freital mag als Aufsteiger in die Saison gestartet sein, hat sich jedoch längst als ernstzunehmende Kraft in der Sachsenliga etabliert. Mit 41 erzielten Treffern stellt der Sportclub eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Nils Seyfert, der in der Torschützenliste den zweiten Platz belegt. „Das ist das Hauptaugenmerk“, erklärt Kästner, der zudem vor der Auswärtsstärke der Gäste warnt. In den letzten sechs Spielen in der Fremde verlor Freital lediglich zweimal – und das ausschließlich bei den Aufstiegsaspiranten Handwerk Rabenstein und der Reserve von Dynamo Dresden. „Natürlich wollen wir die drei Punkte am Wasserturm behalten. Es wird schwer genug gegen den Aufsteiger“, so die Einschätzung des Reichenbacher Übungsleiters.