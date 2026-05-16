„Langsam geht uns die Puste aus“: Thiede erwartet Salzdahlum

– Foto: Jonas Roesner

Der Saisonendspurt stellt beide Mannschaften vor unterschiedliche Aufgaben. FC Viktoria Thiede möchte seine starke Position im oberen Tabellendrittel festigen, MTV Salzdahlum braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend Zählbares. Hinzu kommen bei den Gastgebern personelle Belastungen, die kurz vor Saisonende immer deutlicher werden.

Mit dem vierten Tabellenplatz hat FC Viktoria Thiede als Aufsteiger bislang eine bemerkenswert stabile Saison gespielt. 46 Punkte nach 27 Partien bedeuten eine Position im oberen Bereich der Liga, die man sich in den verbleibenden Wochen erhalten möchte. Dahinter bleibt das Feld allerdings eng beisammen, weshalb weitere Punktverluste die Situation schnell verändern könnten. Für den MTV Salzdahlum stellt sich die Lage deutlich anders dar. Die Gäste stehen mit 31 Punkten auf Rang 14 und befinden sich weiterhin in einer Phase der Saison, in der jeder Zähler an Gewicht gewinnt.

Zusätzlichen Rückenwind bringt Salzdahlum derzeit nicht mit nach Thiede. Die vergangenen drei Begegnungen gingen verloren, zuletzt setzte es beim 1:5 gegen FG Vienenburg-Wiedelah eine deutliche Heimniederlage. Allerdings kommt auch Thiede nicht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Beim VfL Salder unterlag die Mannschaft mit 2:3, wobei Trainer Yüksel Altinkaya vor allem eine offene Begegnung gesehen hatte, in der beide Mannschaften ihre Möglichkeiten besaßen.

„Ich denke, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Man hat Salder deutlich angemerkt, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten, damit sie wirklich gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Entsprechend sind sie das Spiel angegangen. Sie haben wirklich sehr gut gespielt, ein sehr gutes Umschaltspiel zelebriert und waren relativ schnell bei Ballgewinn vorne. Damit hatten wir unsere Probleme.“

Dennoch überwog beim Thieder Trainer nicht die Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung, vielmehr richtete sich der Blick auf ein Thema, das seine Mannschaft schon über einen längeren Zeitraum begleitet.

„Wir haben eigentlich sehr guten Fußball gespielt und unsere Torchancen gehabt, aber wie es so häufig in dieser Saison ist, hapert es bei der Chancenverwertung.“

Dass die Partie trotz der Niederlage keineswegs einseitig verlief, machte Altinkaya ebenfalls deutlich.

„Ich denke, auf beiden Seiten gab es genug Chancen für ein 4:4 oder ein 5:5. Es war ein gutes Bezirksliga-Spiel, leider mit keinem glücklichen Ende für uns.“

Vor dem Duell gegen Salzdahlum richtet sich der Fokus allerdings nicht nur auf das Spiel selbst, sondern zunehmend auch auf den körperlichen Zustand der Mannschaft. Die intensive Phase der vergangenen Wochen macht sich laut Altinkaya inzwischen bemerkbar, insbesondere gegen Salder seien die Auswirkungen sichtbar geworden.

„Man merkt uns langsam die englischen Wochen an. Einige Spieler sind angeschlagen. Das hat man auch gegen Salder gesehen, dass die Kräfte zum Schluss nachgelassen haben und wir nicht mehr so anrennen konnten, wie wir das eigentlich machen. Da haben wir gemerkt, dass die letzten Körnchen fehlen.“

Die personelle Situation beschreibt der Trainer ebenfalls als angespannt.

„Langsam geht uns die Puste aus. Gegen Salzdahlum haben wir, glaube ich, zwölf oder dreizehn gesunde Leute. Das ist normal zum Ende der Saison.“

Trotz dieser Voraussetzungen sieht Altinkaya keinen Anlass, die eigenen Ansprüche zu verändern. Das Ziel sei unverändert, gerade vor eigenem Publikum die Saison weiter stabil zu gestalten und den vierten Platz zu behaupten. Gleichzeitig rechnet er mit einem Gegner, dessen Situation keine Zurückhaltung zulässt.

„Wir werden wieder eine gute Mannschaft auf den Platz stellen. Das ist ein Heimspiel und wir wollen das Spiel natürlich unbedingt gewinnen. Salzdahlum spielt gegen den Abstieg, das heißt, sie werden alles Mögliche versuchen, um drei Punkte von hier zu entführen.“

Die grundsätzliche Herangehensweise soll sich dabei nicht verändern, auch wenn der Gegner andere Voraussetzungen mitbringt.

„Trotz allem werden wir versuchen, unseren Fußball zu spielen. Gegen so einen kampfstarken Gegner, der gegen den Abstieg spielt, werden wir versuchen, schönen Fußball zu bieten und möglichst drei Punkte hier in Thiede zu lassen.“

Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Erfolg für Thiede, als Devin Joel Liehr und Cagatay Uzunhan die Treffer erzielten. Vor dem Wiedersehen ist die Ausgangslage nun allerdings von größerem Druck geprägt, auf der einen Seite, weil ein Platz im oberen Tabellendrittel verteidigt werden soll, auf der anderen, weil der Kampf um den Klassenerhalt weiterhin keine Fehler erlaubt.