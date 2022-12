Langsam anschwitzen, am Samstag Fanclubs besuchen - dann geht‘s wieder los... TSV 1860: Start ins individuelle Heimtraining

Die in aller Welt urlaubenden 1860-Profis tasten sich ganz langsam wieder an den Alltag heran: Noch dürfen sie unter Palmen joggen, aber nicht mehr lange.

Laufschuhe statt Flipflops, Gymnastikmatte statt Liegestuhl. Die meisten Löwen-Profis waren zuletzt Fernreisende und in den Traumregionen dieser Welt unterwegs (wir berichteten), doch seit Samstag ist offiziell Schluss mit lustig. Die ersten Spieler posteten Fotos, die sie zwar noch vor Urlaubshintergrund, aber bereits auf dem Laufband oder in Sportmontur zeigen. „Start individuelles Heimtraining der Profi-Mannschaft“, heißt es im Winterfahrplan, was bedeutet: Langsam wieder in Form kommen, denn heute in einer Woche steht dann dieser Punkt auf dem Programm: „Trainingsauftakt an der Grünwalder Straße 114“.

Michael Köllner: „Heimspiel“ bei Fanclub-Besuch in der Oberpfalz

Vorher jedoch schwärmen die Profis noch mal aus, um die Weihnachtsfeiern ihrer Fanclubs zu besuchen. Für Spieler wie Albion Vrenezi und Tim Rieder wird es ein Katzensprung (Sektion Schafkopf im Münchner Westend), andere müssen am kommenden Samstag weiter reisen. Den „Sechser im Lotto“ zogen die Burgstall-Löwen in Gleißenberg bei Cham: Trainer Michael Köllner, der ja aus der Oberpfalz stammt, schaut vorbei und kann vorab berichten, wie er die Aufstiegsmission neu beleben will. Zur Erinnerung: Nur fünf Teams der 3. Liga haben in den letzten zehn Spielen schlechter gepunktet – so darf es nicht weitergehen. Erster Prüftermin: Samstag, 14. Januar, in Mannheim.

Burgstall-Löwen Gleißenberg: Trainer Michael Köllner.

Münsinger Löwen: Marco Hiller, Niklas Lang.

1860-Fanclub Moosburg: Stefan Lex, Marius Willsch.

Löwen-Fanclub Obing Kienberg Waldhausen: Marcel Bär, Martin Kobylanski.

Marktler Löwen: Christopher Lannert, Fabian Greilinger.

Sektion Schafkopf (München): Albion Vrenezi, Tim Rieder.

Grafschaft-Löwen Haag: Yannick Deichmann, Jesper Verlaat.

Region 7: Leandro Morgalla, Daniel Wein.

Winkler Löwen: Fynn Lakenmacher, Erik Tallig.