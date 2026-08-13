Langsam anfangen, groß aufhören: Die zweite Pokalrunde

Werlte II - SG Wal. Has.
SV Bawinkel II - Bokeloh II
Mittwoch
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Holt. Biene II - Emslage
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Altenlingen II - Werlte
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Hemsen - Bramsche
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext SG Emsbüren II - SV Varenrode
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Wettrup - Dalum II
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Lorup - SG Osterbrock /...
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext E. Papenburg - Teglingen
Mi., 19.08.2026, 19:45 Uhr
Spieltext Bockholte - Wesuwe
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext SV Langen II - SG Fehndorf
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Neulangen - SV Bawinkel
Mi., 19.08.2026, 18:45 Uhr
Spieltext Listrup II - Salzbergen III
Mi., 19.08.2026, 20:00 Uhr
Spieltext SV Meppen III - Germ.Twist
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Sögel II - Aschendorf
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Erika/Altenb - BV Clusorth
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Emmeln - Sögel
Mi., 19.08.2026, 20:00 Uhr
Spieltext BW Lünne - Esterwegen
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Freren II - Salzbergen II
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Wesuwe II - Vrees
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Flechum - Lathen
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Surwold II - Con. Langen
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Börger - SV G. Twist
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext SpG Lähden-Holt... - SV Dörpen
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext SG Ahmsen-Vinne... - Gr. Hesepe
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext SuS Darme - Leschede
Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Dersum - SG Stavern