 2026-08-13T12:20:01.944Z

Vom Spielfeldrand

Langsam anfangen, groß aufhören: Die zweite Pokalrunde

von ReDi · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: NFV Kreis Emsland

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Die zweite Runde im Emco-Kreispokal steht vor der Tür und sie nimmt sich diesmal ein bisschen Zeit.

Los geht’s bereits am Freitagabend, ehe der Pokal am Montag und Dienstag gemütlich weiterplätschert. Am Mittwoch ist es dann endgültig vorbei mit der Ruhe: Zahlreiche Duelle sorgen für den großen Pokalabend und die Frage, wer weiter vom großen Wurf träumen darf.

Favoriten, Außenseiter und Mannschaften, die spätestens nach dem ersten Gegentor erklären werden, dass man sich jetzt ohnehin voll auf die Liga konzentrieren könne: Runde zwei ist angerichtet.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Victoria Gersten 1947
SV Victoria Gersten 1947Gersten
SV Adler Messingen 1922
SV Adler Messingen 1922Messingen
19:00
Gersten - Messingen

Montag

Mo., 17.08.2026, 20:00 Uhr
SV Concordia Emsbüren
SV Concordia EmsbürenEmsbüren III
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen II
20:00
Emsbüren III - Teglingen II

Dienstag

Di., 18.08.2026, 20:00 Uhr
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte II
SG Walchum Hasselbrock
SG Walchum HasselbrockSG Wal. Has.
20:00
Werlte II - SG Wal. Has.

Di., 18.08.2026, 20:00 Uhr
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel II
SV Bokeloh
SV BokelohBokeloh II
20:00
SV Bawinkel II - Bokeloh II

Mittwoch

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene II
VfL Emslage
VfL EmslageEmslage
19:30
Spieltext Holt. Biene II - Emslage

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen II
SV Sparta Werlte
SV Sparta WerlteWerlte
19:30
Spieltext Altenlingen II - Werlte

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Hemsen 1957
SV Hemsen 1957Hemsen
SG Bramsche 1966
SG Bramsche 1966Bramsche
19:30
Spieltext Hemsen - Bramsche

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SG Emsbüren / SG Elbergen
SG Emsbüren / SG ElbergenSG Emsbüren II
SV Schwarz-Weiß Varenrode
SV Schwarz-Weiß VarenrodeSV Varenrode
19:30
Spieltext SG Emsbüren II - SV Varenrode

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Wettrup 1968
SV Wettrup 1968Wettrup
SV Dalum 1926
SV Dalum 1926Dalum II
19:30
Spieltext Wettrup - Dalum II

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Lorup 1911
SV Blau-Weiß Lorup 1911Lorup
SG Osterbrock / Geeste
SG Osterbrock / GeesteSG Osterbrock / Geeste
19:30
Spieltext Lorup - SG Osterbrock /...

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
DJK Eintracht Papenburg
DJK Eintracht PapenburgE. Papenburg
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen
19:30
Spieltext E. Papenburg - Teglingen

Mi., 19.08.2026, 19:45 Uhr
FC Bockholte 1966
FC Bockholte 1966Bockholte
FC Wesuwe 1930
FC Wesuwe 1930Wesuwe
19:45live
Spieltext Bockholte - Wesuwe

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Langen
SV LangenSV Langen II
SG Fehndorf / Hebelermeer
SG Fehndorf / HebelermeerSG Fehndorf
19:30
Spieltext SV Langen II - SG Fehndorf

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Eintracht Neulangen
SV Eintracht NeulangenNeulangen
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel
19:30
Spieltext Neulangen - SV Bawinkel

Mi., 19.08.2026, 18:45 Uhr
Sportverein Listrup 1949
Sportverein Listrup 1949Listrup II
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen III
18:45
Spieltext Listrup II - Salzbergen III

Mi., 19.08.2026, 20:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen III
SV Germania Twist
SV Germania TwistGerm.Twist
20:00
Spieltext SV Meppen III - Germ.Twist

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel II
TuS Aschendorf
TuS AschendorfAschendorf
19:30
Spieltext Sögel II - Aschendorf

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Erika-Altenberge
SV Erika-AltenbergeErika/Altenb
BV Clusorth-Bramhar
BV Clusorth-BramharBV Clusorth
19:30
Spieltext Erika/Altenb - BV Clusorth

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SV Eintracht Emmeln 1961
SV Eintracht Emmeln 1961Emmeln
SV Sigiltra Sögel 1920
SV Sigiltra Sögel 1920Sögel
19:30
Spieltext Emmeln - Sögel

Mi., 19.08.2026, 20:00 Uhr
BW Lünne
BW LünneBW Lünne
SV Esterwegen
SV EsterwegenEsterwegen
20:00
Spieltext BW Lünne - Esterwegen

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
SG Freren 1921
SG Freren 1921Freren II
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen II
19:30
Spieltext Freren II - Salzbergen II

Mi., 19.08.2026, 19:30 Uhr
FC Wesuwe 1930
FC Wesuwe 1930Wesuwe II
SV Frisia Vrees
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SV Flechum
SV FlechumFlechum
SV Raspo Lathen
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SV Concordia Langen 1964
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