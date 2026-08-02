Langquaids Serie reißt: 0:1-Heimniederlage gegen Neufraunhofen

– Foto: Martin Zeilhofer

Am 4. Spieltag der Bezirksliga West trafen mit dem TSV Langquaid und dem SV Neufraunhofen vor 257 Zuschauern die beiden torfreudigsten Teams aufeinander, die mit drei Siegen gemeinsam die Tabelle anführten. Nach nervösem Start mit zehnminütigem Abtasten gab es erste Torannäherungen, die weder bei den Gastgebern in der 11. Minute durch einen Bice-Kopfball nach Weiherer-Flanke und in der 15. Minute bei einem Schauer-Kopfball nach Langner-Zuspiel, noch bei den Gästen in der 14. Minute bei einem unkontrollierten 15m-Abschluss nach einem weiten Einwurf etwas einbrachten. Nach einer halben Stunde übernahm die Endler-Elf mehr und mehr die Spielkontrolle, bedrohte in der 37. Minute durch Tobias Bauernschmid und in der 42. Minute durch Kilian Bauer - hier entschied der gut leitende Referee Nick Ebner (SV Gotteszell) auf Abseits - das einheimische Gehäuse.

Kurz vor dem Pausenpfiff musste Liridon Haljimi und in der 56. Minute Schlussmann Michael Pinzinger verletzungsbedingt ausgewechselt werden, wobei bei beiden mehrwöchige Ausfälle zu befürchten sind. Nachdem sich der eingewechselte Schlussmann Jannik Möller in einer kniffligen Situation gleich bewährt hatte, schien sich nach 59 Minuten die Spielwaage eher den Labertalern zuzuneigen. SVN-Abwehrchef David Eichinger hatte als letzter Mann den davoneilenden Jonas Brunner nur noch mit einem Foul bremsen können, was notwendigerweise die rote Karte zur Folge hatte. Trotz Unterzahl versteckten sich die Gäste nicht und erarbeiteten sich in der 66. Minute einen Hochkaräter, doch Kilian Bauer traf die Kugel - sechs Meter vor dem Kasten - nach einer Hereingabe von der rechten Seite nicht. Die wohl zu harte gelb-rote Karte nach einem nickeligen Zweikampf für den TSV-Lenker Florian Brunner schwächte die Weiß-Blauen im zentralen Mittelfeld, was die Neufraunhofener in der 77. Minute nach einem vertikalen Pass von Michael Gerauer in die Sturmmitte durch Stefan Brenningers Geschoss in den rechten Winkel zu nutzen wussten. Kurz zuvor hatte Markus Weiherer den SVN-Keeper Thomas Huber vor eine lösbare Aufgabe gestellt und kurz danach jagte Aaron Bice nach einem langen Blabl-Ball das Leder in das Außennetz. Trotz langer Nachspielzeit gelang es den Eisenschenk-Schützlingen nicht mehr, die cleveren Gäste in echte Bedrängnis zu bringen, so dass diese an diesem Tag nicht unverdient die drei Punkte mitnahmen und sich über die alleinige Tabellenführung freuen dürfen. Die TSVler haben bereits am nächsten Samstag, mittags um 12.00 Uhr (!), beim bisher gebeutelten Aufsteiger TSV Oberschneiding die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.