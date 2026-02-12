Langquaider Testspiel-Start gegen FC Thalmassing von Martin Zeilhofer · Heute, 20:08 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte präsentiert von Testspiele Thalmassing Langquaid

Sa., 14.02.2026, 10:00 Uhr FC Thalmassing Thalmassing TSV Langquaid Langquaid 10:00 PUSH

Auftakt am Samstag, 14. Februar, um 10.00 Uhr auf Kunstrasen in Oberhinkofen ---- Bereits am Ende der ersten, nicht plangemäß durchgeführten Trainingswoche suchen die Bezirksligakicker des TSV Langquaid den sportlichen Vergleich. Mit dem FC Thalmassing wurde ein Klassenkollege aus der Bezirksliga Oberpfalz-Süd ausgewählt, der bereits sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den TV Parsberg (1:3) hinter sich hat. Der unerwartet abstiegsgefährdete und alteingesessene Spielpartner aus dem oberpfälzischen Oberhaus hat auf der Kommandobrücke einen Wechsel in Raten vollzogen, so dass nun - statt Gregor Mrozek und Thomas Faltermeier - der ehemalige Torjäger Niko Wohlmann und der längjährige Torhüter Raphael Marhöfer das Sagen haben. Auch auf dem Spielersektor hat es Bewegung gegeben, wobei der Abgang von David Ezeibe zum FC Kosova Regensburg sicherlich schmerzt, aber durch die Zugänge von Younes Benslimane (SV Wenzenbach) und Eddievaldo Dos Santos (SV Ettmannsdorf) aufgefangen werden soll. Die "Roosters" stützen sich auf Torhüter Patrick Fenzl und haben in Simon Holzer (5 Tore / 5 Assists) und Moritz Stich (3 / 1) ihre stärksten Offensivwaffen, wobei sie eventuell mit Ahmed Ahmedov einen 37-jährigen Garanten für Tore in der Hinterhand haben.

Die Weiß-Blauen aus dem Laabertal hatten sich selbst eine ruhige Winterpause verordnet, die nur von einem Hallenauftritt in Rottenburg unterbrochen worden ist. Jungspund Luka Vukovic, der sich auf dem glatten Parkett besonders wohl fühlt, mischte zum einen auch mal bei den A-Junioren mit und glänzte in der Futsal-Bayernliga in den Spielen des SSV Jahn Regensburg II als 16-facher Torschütze.