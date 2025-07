Langquaider Hoffnungen erfüllen sich nicht

"Aus" für die Laabertaler im Toto-Pokal nach 1:3 gegen TSV Jetzendorf ----- Als Außenseiter, jedoch durchaus mit Ambitionen auf ein Vordringen in die 2. Runde des Bayerischen Totopokals, war der Bezirksligist TSV Langquaid gegen den oberbayerischen Landesligisten TSV Jetzendorf in die Partie gegangen, der sich dann letztlich als stärkere Mannschaft erwies. Beiden Teams war von Anfang an eine gewisse Anspannung und Nervosität anzumerken, so dass sie sich im intensiven ersten Durchgang nahezu neutralisierten und Strafraum- oder gar Torraumszenen Seltenheitswert besaßen. Die Gastgeber hatten zwei Halbchancen zu verzeichnen: In der 28. Minute beschäftigte ein Bice-Kopfball nach Brunner-Freistoß den Jetzendorfer Keeper Jeremy Manhard, und kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Aaron Bice eben- falls per Kopf eine Flanke von Korbinian Köppel über das Quergebälk. Zwischendurch, nämlich in der 41. Minute, hatte Hannes Frank einen Fehler des ansonsten tadellosen Schlussmanns David Meissner an der Strafraumgrenze zur Pausenführung genutzt, 0:1.

Nachdem Stefan Schauer in der 50. Minute nach einem Querpass die Kugel über das Gehäuse gejagt hatte, schlugen die cleveren Gäste entscheidend zu. Hannes Frank schob nach schöner Kombination - letzter Pass von Julius Donnert - in der 51. Minute überlegt in die rechte untere Ecke ein, während er sechs Minuten später eine Vorlage von Leon Nuhanovic zum 0:3 verwertete. Hoffnungen weckte dann der schnelle Anschlusstreffer durch einen verwandelten Elfmeter des nervenstarken Liridon Haljimi, als vorher Stefan Schauers Geschoss mit der Hand blockiert worden war, 1:3. Nun schien der Glaube, die Begegnung noch wenden zu können, zurückgekehrt, die Hausherren waren nun spielbestimmend, Nach der zweiten Trinkpause setzte sich Liridon Haljimi auf der rechten Seite geschickt durch, in seine Hereingabe warf sich der Jetzendorfer Goalie und verhinderte Schlimmeres. Eine Viertelstunde vor Schluss eine bittere Szene für die Weiß-Blauen: Timo Sterl wurde bei einem Zweikampf am Torraum von einem hohen Bein seines Gegenspielers am Kopf verletzt und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung durch den Retttungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Der bis dahin souverän leitende Schiedsrichter Thomas Feigl (SV Zeitlarn) traf hier wohl eine Fehlentscheidung, als er weiterlaufen ließ und nicht auf Elfmeter und Platzverweis entschied. Danach ging bei den Hausherren, die vorher schon Aaron Bice durch Verletzung verloren hatten, nicht mehr viel zusammen, und David Meissner im Langquaider Kasten vereitelte noch ein gute Möglichkeit des Teams aus dem Landkreis Pfaffenhofen a. d.Ilm.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Nach dem unglücklich zustandegekommenen Pausenrückstand gegen die wie erwartet auftretenden Jetzendorfer waren wir in der ersten Phase des zweiten Durchgangs nicht präsent, um die beiden Treffer zu verhindern. Nach dem Treffer durch einen Handelfmeter verweigerte uns der Unparteiische einen weiteren Strafstoß in der Szene mit Timo Sterl, dem hoffentlich keine allzu schlimme Diagnose bevorsteht. Nun gilt es im ersten Punktspiel gegen den SV Sallach am kommenden Mittwoch die Ärmel hochzukrempeln und den Kampf gegen einen hochmotivierten Gegner bereits ab der ersten Minute anzunehmen."