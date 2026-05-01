Langquaider A1-Junioren weiter im Aufwärtstrend

4:1-Heimerfolg über (SG) TV Aiglsbach --- Nach der knappen und nicht notwendigen 2:3-Niederlage beim klaren Spitzenreiter der Kreisliga Donau-Laaber, der (SG) ATSV Kelheim, gelang den Gastgebern gegen die Hallertauer ein ungefährdeter Sieg, der eigentlich nach 26 Minuten schon feststand. Bis dahin hatten nämlich der derzeit eminent torgefährliche Linus Lauerer mit einem Doppelschlag und Tim Schultes für eine 3:0-Führung gesorgt, die die Aiglsbacher kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Halim Pehlivan (FC Kelheim) verkürzen konnten.

Nach dem Wechsel hatten die Einheimischen um Kapitän Philipp Mayerhofer und Spielmacher Maximilian Stummer die Partie jederzeit unter Kontrolle und erhöhten in der 77. Minute durch Andreas Marklstorfer zum Endstand auf 4:1. Ein Resultat, das nach der 6:0-Vorrundenschlappe nicht unbedingt zu erwarten war!

Die nächste, sicherlich nicht leichtere Aufgabe wartet am Freitag, 8. Mai, um 18.45 Uhr auf der Teugner Sportanlage gegen den Tabellenachbarn (SG) SV Saal.