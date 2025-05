Langquaider A-Junioren mit positivem Saisonabschluss

Sicherlich nicht wunschgemäß ist die Spielrunde 2024/25 für die A-Junioren der (SG) TSV Langquaid in der Kreisliga Landshut-Laaber-Kelheim verlaufen, doch die torreiche Abschlussbegegnung gegen die (SG) SC Buch am Erlbach stimmte versöhnlich. Die Mayerhofer-/Müller-Mannschaft zeigte auch in diesem Nachholspiel zwei Gesichter. Von Anfang an versuchten die Gastgeber im Waldstadion die Regie zu übernehmen, mussten aber immer wieder auf der Hut vor den geschickt operierenden Offensivakteuren aus Buch sein.