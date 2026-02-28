Langquaider 2:2 beim Test in Bad Gögging

– Foto: Martin Zeilhofer

Eine in läuferischer-kämpferischer Hinsicht intensive Partie lieferten sich unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Michael Brandl (SV Lengfeld) - er kam ohne Karten aus - auf Naturrasen, der vor allem die künstliches Geläuf gewohnten Gäste vor Anpassungsprobleme stellte. Eine ordentliche Anfangsphase bescherte den Labertalern in der 11. Minute den frühen Führungstreffer durch Benedikt Köppel, der die gute Vorarbeit von Lukas Vukovic und Marvin Lang zum 0:1 nutzte. Der kurz vorher für den Torschützen eingewechselte Alex Santander Muñoz hatte in der 29. Minute einen 16m-Schuss gerade zu hoch angesetzt, als die Hausherren bei einem Kopfball durch Florian Stöckl nach einem Freistoß vor dem Ausgleich standen.

Zwei Tage nach dem 4:2-Erfolg gegen den Oberpfalz-Bezirksligisten FSV Prüfening führte das happige Testspiel-Programm - vier Spiele innerhalb von sieben Tagen - den TSV Langquaid zum Kreisligisten SG Sandharlanden/Bad Gögging auf den Ausweichplatz in den Kurort. Coach Matthias Eisenschenk brachte 18 seiner 19 vorhandenen Kaderspieler - nur Jannik Möller gab seinem nach einer längeren Verletzungspause wieder einsatzfähigen Torhüterkollegen David Meißner über 90 Minuten den Vortritt - zum Einsatz, wobei Spielmacher Benedikt Köppel angeschlagen früher als geplant Platz machen musste.

Nach Wiederanpfiff wurden die SGler bald mit dem zweiten Treffer des Bezirksligisten überrascht: Stefan Schauer schlenzte den Ball unhaltbar für Schlussmann Niklas Meister in den rechten Winkel, nachdem Markus Weiherer und Jonas Brunner geschickt vorbereitet hatten. Trotz des Vorsprungs brachten die ohne Aaron Bice, Christoph Blabl, Florian Brunner, Korbinian Köppel und Michael Schwank auflaufenden Langquaider keine kontrollierende Ruhe in die Partie, so dass die Gastgeber beständig attackierten und nach 76 Minuten durch Marius Told eine Großchance vergaben. In der 82. Minute griff die TSV-Defensive nicht energisch genug ein, die Kugel wanderte durch den Strafraum zu Felix Beilfuß, der sie halbhoch in die rechte Ecke beförderte, 1:2. Als dann zwei Minuten später Alex Santander Muñoz ein unglückliches Eigentor zum 2:2 unterlief, konnten dies die Mannen von Trainer Thomas Huber als Belohnung für ihren Aufwand ansehen. Im Gegensatz zum letzten Testspiel konnten die TSVler dann auf den späten Doppelschlag nicht mehr antworten, so dass das letztlich gerechte Remis bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Im Vergleich zu den bisherigen Testbegegnungen war unser Spiel heute nicht so gut, was auch dem Gegner und dem derzeit noch ungewohnten Naturrasen geschuldet war. Der Spielfluss war nicht berauschend, zu kompliziert war über weite Strecken unsere Spielanlage. Damit können und müssen wir in dieser Phase der Vorbereitung leben, bereits morgen können wir trotz schwerer Beine auf Kunstrasen in Lappersdorf wieder ein anderes Gesicht zeigen. Verzichten müssen wir allerdings wohl ein paar Wochen auf Benedikt Köppel, fraglich ist morgen der Einsatz von Leon Schlegel, während Kapitän Christoph Blabl, Aaron Bice und Michael Schwank wieder an Bord sein sollten.

TSV Langquaid: David Meissner - Thomas Blabl (C / 46. Patrick Slodarz), Christian Ludwig, Noah Langner (46. Veit Dürmeier), Leon Schlegel (46. Jonas Brunner), Benedikt Köppel (27. Alex Santander Muñoz), Liridon Haljimi (46. Stefan Schauer), Dennis Kandsperger, Marvin Lang, Kevin Kandsperger (46. Timo Sterl), Luka Vukovic (46. Markus Weiherer) - Trainer: Matthias Eisenschenk

Schiedsrichter: Michael Brandl (Lengfeld) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Benedikt Köppel (11.), 0:2 Stefan Schauer (49.), 1:2 Felix Beilfuß (82.), 2:2 Alex Santander Muñoz (84. Eigentor)