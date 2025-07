Langquaider 2:1-Testsieg über SC Regensburg

Treffer durch Alexander Santander Muñoz und Thomas Blabl gegen hartnäckige Regensburger --- Schwerarbeit auf dem Rasen des Schulsportplatzes hatte der Bezirksligist TSV Langquaid gegen den Ex-Bezirksligisten SC Regensburg zu leisten, um letztlich doch einen Sieg einzufahren. Sicherlich fehlten bei den Gastgebern mit Christoph Blabl, Jonas Brunner, Korbinian Köppel und Jannik Möller einige Akteure aus verschiedenen Gründen, doch ein starker 22-Mann-Kader verringert auch in solchen Fällen die Sorgenfalten auf der Stirn des gelassenen Neutrainers Matthias Eisenschenk. In der Begegnung dominierten zwar seine lauffreudigen Mannen über weite Strecken, doch die Gäste aus der Oberpfalz hielten beachtlich dagegen und forderten die TSVler bis zum Schlusspfiff des tadellos leitenden Schiedsrichters Matthias Wittmann (SV Ettenkofen). Dieser deutete nach einem Strafraumfoul am quirligen Liridon Haljimi auf den Elfmeterpunkt und Alex Santander Muñoz verwandelte in der 8. Minute nervenstark zuum 1:0. Zwölf Minuten danach ergab sich für Patrick Sichert die selbe große Möglichkeit, doch sein Strafstoß prallte vom Querbalken ins Aus. Bereits in der 25. Minute hatten Thomas Blabl, dessen Schuss abgeblockt wurde, und dann Aaron Bice, der die Kugel über die Latte drosch, den zweiten Treffer auf dem Schlappen. SC-Schlussmann Simon Kraus verhinderte mit einer tollen Parade den Einschlag bei einer Haljimi-Aktion in der 32. Minute. Dann fiel doch der Ausgleich in der 39. Minute durch die SC-Neuverpflichtung Alexander Alvarez Niebauer nach Seebauer-Vorarbeit, womit der kaum geprüfte David Meißner in seinem ersten Einsatz erstmals hinter sich greifen musste, 1:1.