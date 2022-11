Langquaid zum Kellerduell nach Altdorf

Wer beendet seine Durststrecke? Nach mageren Wochen haben die Langquaider mit dem 1:1 in Ergoldsbach ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Nun steht beim Schlusslicht DJK SV Altdorf eine weitere Auswärtspartie an, in der die Müller-Schützlnge auf keinen Fall leer ausgehen dürfen, wenn zur Winterpause ein rettender Platz in der Bezirksliga West erreicht werden soll. Noch mehr gilt dies freilich für die Landshuter Vorstädter, die mit ihren derzeitigen acht Punkten schon gehörigen Abstand zu den Relegationrängen haben und noch stärker unter Druck stehen als die Laabertaler. Doch die Altdorfer, deren Durststrecke schon neun Spieltage anhält, haben in diesem Spieljahr schon einige Male für handfeste Überraschungen gesorgt. Den Spitzenteams TV Aiglsbach und FC Dingolfing haben sie vor eigenem Publikum vier Punkte abgerungen, was die Gäste - seit fünf Spieltagen selbst ohne Sieg - als deutliche Warnung verstehen sollten. Der Platzverweis für Schlussmann Kilian Grumm in Aiglsbach bedeutet ein zusätzliches Handicap für die Defensive der DJKler, die bisher schon 50 Treffer schlucken musste. Die Langquaider Abwehr, in die Torhüter Christoph Aiwanger nach seiner Rot-Sperre wieder zurückkehren kann, präsentierte sich bisher auch nicht gerade als Bollwerk, wirkte zuletzt jedoch wieder stabiler als zum Schluss der Vorrunde. In der Offensive können beide Teams ihre Abschlussprobleme nicht verheimlichen, was nur zehn Treffer auf der einen (Top-Torschützen: Christoph Neumeier, Stefan Weller, Ali Yusein, jeweils 2) und zwanzig Treffer auf der anderen Seite (Daniel Beerschneider 8, Christoph Blabl 3, Xhavit Limani 3) dokumentieren. In der Vorrunde gewannen die Weiß-Blauen mühevoll gegen die abwehrstarken Gäste, bei denen mittlerweile das Spielertrainer-Gespann Valmir Alili / Oleg Kirpitschjow das Sagen hat, mit 1:0. Positiv könnte sich bei den TSVlern die kürzer werdende Ausfallliste auswirken, da im Vergleich zum Vorwochenende auf jeden Fall Christoph Weigl und möglicherweise auch Xhavit Limani das Team verstärken können. Mit Disziplin und großem Kampfgeist wollen Slodarz & Co. - auch angesichts der beiden noch ausstehenden schweren Heimspiele gegen Kelheim und Ergolding - eine Wiederholung des Vorjahreserfolgs (4:2) anstreben.