Langquaid zieht bei KaLa mit 3:6 den Kürzeren

– Foto: Martin Zeilhofer

Nach 3:2-Führung gehen die Niederbayern auf Kareths Höhen noch unter --- Beim dritten Spiel innerhalb von vier Tagen wurden dem niederbayerischen Bezirksligisten vor allem nach der Pause die derzeitigen Grenzen aufgezeigt. Die Torfolge bei der 3:6-Niederlage war zudem alles andere als alltäglich. So lagen die Hausherren, die sich mit ihrem schnellen und direkten Flachpassspiel von Anfang an Vorteile sicherten, nach einer guten Viertelstunde durch Treffer von Jonas Huber - mit einem Aufsetzer aus 16 Metern - und Felix Bomber - nach aushebelndem Vertikalpass - mit 2:0 vorne, ehe die Gäste nach einer halben Stunde innerhalb von sechs Minuten die rasante Partie vollkommen drehten: In der 30. Minute nahm Dennis Kandsperger die Kugel - Aaron Bice hatte ihn mit einer weiten Flanke in Szene gesetzt - half-volley und jagte sie unhaltbar in die Maschen. Zwei Minuten später wurde Jonas Brunners Schuss abgeblockt und fiel Alex Santander Muñoz vor die Füße, der überlegt aus zwölf Metern in die rechte Ecke schob, 2:2. Und die beiden waren auch beim dritten Treffer in de 35. Minute im Spiel, als Jonas Brunner im Strafraum zu Fall gebracht wurde und Alex Santander Muñoz den Strafstoß überlegt vollstreckte. Bis zur Pause wirkten die dominanten Lerch-Mannen konsterniert und konnten den 2:3-Rückstand nicht mehr egalisieren.

Fulminant starteten die Gastgeber in die zweite Hälfte: Auch ihnen genügten sechs Minuten, um mit drei Toren in dieser Zeit die Begegnung wieder auf ihre Seite zu ziehen. Bevorzugt liefen die Angriffe über die linke Seite, wobei zunächst Jonas Huber einen Rückpass zum 3:3-Ausgleich verwerten konnte. Dann wurde ein Fehler im Aufbauspiel der Langquaider rasch bestraft und Raphael Kreitmeier musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Auch beim nächsten Treffer stand schließlich - vorausgegangen war ein verlorenes Laufduell - Jonas Huber allein vor dem bedauernswerten Jannick Möller und netzte zum 5:3 ein. Von der Offensive auf der Gegenseite gab es nicht mehr allzuviel zu vermelden, lediglich Markus Weiherer hatte in der 71. Minute nach einem diagonalen Pass von Timo Sterl die Möglichkeit zu verkürzen, doch er verfehlte den Kasten knapp. Schlussmann Jannick Möller konnte sich dann noch einmal auszeichnen, als er in der 82. Minute ein 18-Meter-Geschoss von Thomas Schmidt mit den Fingerspitzen an die latte lenkte. Den Schlusspunkt zum 6:3 setzte kurz vor dem Abpfiff Simon Meier.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Eine auch in dieser Höhe verdiente Nieder-lage! Die Gastgeber waren heute deutlich besser, viel spritziger und ballsicherer. Im ersten Viertel haben wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden, ehe wir den Gastgebern auch durch eine taktische Umstellung etwas den Schwung nehmen konnten. Vor allem in der furiosen Viertelstunde nach dem Wechsel konnten wir nicht viel entgegensetzen und mussten drei Treffer zulassen. Wir haben aber sicherlich Luft nach oben, zumal wir auch im Fitnessbereich erst bei 70% stehen. Nun wartet am Dienstag mit der SpVgg Hainsacker ein weiterer Oberpfalz-Bezirksligist auf uns, bevor wir ins spanische Trainingslager aufbrechen."