Langquaid zerlegt Pfarrkirchen - Falkenberg bringt 3:2 über die Zeit

Es war nicht der Tag des TuS Pfarrkirchen. Hatte die Truppe um das Trainergespann Schildmann/Linhart im ersten Durchgang doch beste Gelegenheiten zur Führung, folgte die große Ernüchterung in der zweiten Halbzeit. Nach dem Motto „Wer´s vorne nicht macht, der kriegt´s hinten“ mussten die Pfarrkirchner nach dem Seitenwechsel fünf Dinger schlucken. Langquaid bleibt somit auch im siebten Auswärtsspiel der laufenden Saison ohne Niederlage. Für den FC Walkertshofen sah es nach der ersten Halbzeit so aus, als wäre der zweite Saisonsieg in unmittelbarer Reichweite - schließlich führte die Brandl-Elf zur Pause mit 2:1. Nach dem Seitenwechsel schlug Falkenberg zurück und drehte die Partie binnen weniger Minuten durch einen Doppelschlag zum 3:2 (54./58.). Der nächste Nackenschlag folgte in der 69. Spielminute, als FCW-Torhüter Wehdanner nach einer unglücklichen Situation mit Glatt-Rot des Platzes verwiesen wurde. In Unterzahl versuchte die Mannschaft um Fiedler, Maier und Co. zwar nochmal alles, um einen Punkt zu retten - der Lucky-Punch blieb jedoch aus.
Christoph Bachhuber, sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen: „Nach einer spannenden ersten Hälfte, in welcher beide Mannschaften ihre Chancen hatten und wir mit zwei Alutreffern führen hätten müssen, drehte sich die Partie nach dem Pausentee zu Gunsten des Gastes. Langquaid war in Hälfte Zwei die aktivere Mannschaft und war vor allem vor dem Tor eiskalt. Auch wenn das Ergebnis am Ende zu hoch ausfiel, ist der Sieg aufgrund des gesamten Spielverlaufs natürlich verdient. Sehr bitter für unsere Mannschaft, die im heutigen Spiel erneut einige Verletzungen verkraften musste.
Christian Kagerer, Trainer SC Falkenberg: „Das Spiel ging hin und her mit dem glücklicheren Ende für uns, das muss man ganz klar sagen. Das Spiel hätte zu Gunsten von beiden Mannschaften kippen können heute. Am Ende war es für uns ein Zittersieg frei nach dem Motto: „Manchmal brauchst du einfach das Glück“.“