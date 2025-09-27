 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Mit fünf Treffern im zweiten Durchgang ließ der TSV Langquaid dem TuS Pfarrkirchen nicht den Hauch einer Chance
Mit fünf Treffern im zweiten Durchgang ließ der TSV Langquaid dem TuS Pfarrkirchen nicht den Hauch einer Chance – Foto: Alfred Brumbauer

Langquaid zerlegt Pfarrkirchen - Falkenberg bringt 3:2 über die Zeit

Der 12. Spieltag in der Bezirksliga West am Samstag: TuS lässt sich fünfmal einschenken in Durchgang Zwei +++ Falkenberg dreht Partie in Walkertshofen

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bezirksliga West
Pfarrkirchen
Langquaid
Walkertshof.
Falkenberg

Es war nicht der Tag des TuS Pfarrkirchen. Hatte die Truppe um das Trainergespann Schildmann/Linhart im ersten Durchgang doch beste Gelegenheiten zur Führung, folgte die große Ernüchterung in der zweiten Halbzeit. Nach dem Motto „Wer´s vorne nicht macht, der kriegt´s hinten“ mussten die Pfarrkirchner nach dem Seitenwechsel fünf Dinger schlucken. Langquaid bleibt somit auch im siebten Auswärtsspiel der laufenden Saison ohne Niederlage. Für den FC Walkertshofen sah es nach der ersten Halbzeit so aus, als wäre der zweite Saisonsieg in unmittelbarer Reichweite - schließlich führte die Brandl-Elf zur Pause mit 2:1. Nach dem Seitenwechsel schlug Falkenberg zurück und drehte die Partie binnen weniger Minuten durch einen Doppelschlag zum 3:2 (54./58.). Der nächste Nackenschlag folgte in der 69. Spielminute, als FCW-Torhüter Wehdanner nach einer unglücklichen Situation mit Glatt-Rot des Platzes verwiesen wurde. In Unterzahl versuchte die Mannschaft um Fiedler, Maier und Co. zwar nochmal alles, um einen Punkt zu retten - der Lucky-Punch blieb jedoch aus.

Heute, 14:00 Uhr
TuS 1860 Pfarrkirchen
TuS 1860 PfarrkirchenPfarrkirchen
TSV Langquaid
TSV LangquaidLangquaid
0
5
Abpfiff

Christoph Bachhuber, sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen: „Nach einer spannenden ersten Hälfte, in welcher beide Mannschaften ihre Chancen hatten und wir mit zwei Alutreffern führen hätten müssen, drehte sich die Partie nach dem Pausentee zu Gunsten des Gastes. Langquaid war in Hälfte Zwei die aktivere Mannschaft und war vor allem vor dem Tor eiskalt. Auch wenn das Ergebnis am Ende zu hoch ausfiel, ist der Sieg aufgrund des gesamten Spielverlaufs natürlich verdient. Sehr bitter für unsere Mannschaft, die im heutigen Spiel erneut einige Verletzungen verkraften musste.

Heute, 17:00 Uhr
FC Walkertshofen
FC WalkertshofenWalkertshof.
SC Falkenberg
SC FalkenbergFalkenberg
2
3
Abpfiff

Christian Kagerer, Trainer SC Falkenberg: „Das Spiel ging hin und her mit dem glücklicheren Ende für uns, das muss man ganz klar sagen. Das Spiel hätte zu Gunsten von beiden Mannschaften kippen können heute. Am Ende war es für uns ein Zittersieg frei nach dem Motto: „Manchmal brauchst du einfach das Glück“.“

Aufrufe: 027.9.2025, 19:00 Uhr
Benedikt HasenöhrlAutor