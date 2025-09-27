Langquaid zerlegt Pfarrkirchen - Falkenberg bringt 3:2 über die Zeit

Es war nicht der Tag des TuS Pfarrkirchen. Hatte die Truppe um das Trainergespann Schildmann/Linhart im ersten Durchgang doch beste Gelegenheiten zur Führung, folgte die große Ernüchterung in der zweiten Halbzeit. Nach dem Motto „Wer´s vorne nicht macht, der kriegt´s hinten“ mussten die Pfarrkirchner nach dem Seitenwechsel fünf Dinger schlucken. Langquaid bleibt somit auch im siebten Auswärtsspiel der laufenden Saison ohne Niederlage. Für den FC Walkertshofen sah es nach der ersten Halbzeit so aus, als wäre der zweite Saisonsieg in unmittelbarer Reichweite - schließlich führte die Brandl-Elf zur Pause mit 2:1. Nach dem Seitenwechsel schlug Falkenberg zurück und drehte die Partie binnen weniger Minuten durch einen Doppelschlag zum 3:2 (54./58.). Der nächste Nackenschlag folgte in der 69. Spielminute, als FCW-Torhüter Wehdanner nach einer unglücklichen Situation mit Glatt-Rot des Platzes verwiesen wurde. In Unterzahl versuchte die Mannschaft um Fiedler, Maier und Co. zwar nochmal alles, um einen Punkt zu retten - der Lucky-Punch blieb jedoch aus.