Langquaid will Trendwende einleiten

Derby in Walkertshofen mit Krisen-Charakter - Eine Nachholpartie vom ersten Spieltag absolviert der TSV Langquaid am Dienstagabend beim derzeitigen Tabellenvorletzten FC Walkertshofen, der trotz einer 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter ATSV Kelheim am Wochenende ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben hat. Die Gäste reisen mit zwei Heimspielpleiten in Folge in die Holledau, wo sie sich in den letzten Pflichtspielen immer schwer taten, Punkte mitzunehmen - nur in einem Totopokalspiel gelang zuletzt ein Erfolg. In ihrer dritten Bezirksligasaison kommt die Elf von Spielertrainer Christian Brandl bisher nicht richtig in Tritt und konnte nur einmal - zuhause gegen den SV Sallach - einen Dreier einfahren. Freilich ist der Gastgeber vom Verletzungsprech heimgesucht, Leistungsträger wie Sebastian Zettl, Thomas Rußwurm, Felix Maier und Daniel Knogler standen zuletzt nicht zur Verfügung oder drohen sogar für das ganze Spieljahr auszufallen. Mit der Neuverpflichtung von Moritz Zierer (FSV Pfaffenhofen) musste man im FC-Lager kurzfristig reagieren. Dennoch hat das wohl routinierteste Team der Liga genug Potential, um jeden Konkurrenten zu ärgern, wobei alleine Schlussmann Michael Wehdanner, Dreh- und Angelpunkt Christian Brandl (3 Tore) und Torjäger Alexander Langwieser (8 Tore, darunter fünf Elfmeter) dies nachhaltig unterstreichen. Andererseits steckt auch bei den Laabertalern genug Qualität, so dass sie sich auch bei diesem Flutlichtspiel nicht verstecken müssen, auch wenn sie ihr individuelles und mannschaftliches Können in den beiden zurückliegenden Spielen im Waldstadion nur teilweise abrufen konnten. In der Fremde ist die Eisenschenk-Truppe bisher noch nicht gestolpert, bei den Topplatzierten ATSV Kelheim und TV Schierling gelangen verdiente Unentschieden - und das ist auch das Mindestziel im elften Saisonspiel. Hoffnungsvoll stimmt die kleine Ausfallliste, auf der sich momentan Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel und Markus Weiherer befinden. Zwiespältig ist der Blick auf die Torschützenliste, denn die 16 Tore verteilen sich auf zehn verschiedene Torschützen, darunter vier mit zwei Treffern. Dem Gegner droht also von jedem TSV-Spieler Gefahr, doch einen Torgaranten haben die Weiß-Blauen im Augenblick nicht in ihren Reihen.