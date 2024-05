Langquaid will Totopokal-Titel gegen Dingolfing verteidigen

Sportliches Highlight am 1. Mai, 16.00 Uhr, im Waldstadion ------ Die niederbayerische Fußballsaison 2023/24 strebt ihren Höhepunkten und dem Ende entgegen. Während in der Bezirksliga-West nach Aussage von TSV-Trainer Benjamin Flicker an den letzten vier Spieltagen für seine Elf nur noch „Endspiele“ anstehen, ist dies im Totopokal tatsächlich auch offiziell der Fall: Das Endspiel 2024 ist – wie im Vorjahr – ein Duell zweier weiß-blauer Teams, TSV Langquaid und FC Dingolfing. Während die Isarstädter vier Tage vorher wohl ihr Meisterstück beim 2:0-Erfolg über den hartnäckigsten Verfolger FC Ergolding absolviert haben und die Punkterunde ausklingen lassen könnten, beginnt für die Laabertaler ein intensiver Schlussabschnitt, der es mit zwei „Englischen Wochen“ in sich hat.

Nach dem verdienten 2:0 beim Bezirksliga-Schlusslicht FC Oberpöring am vergangenen Sonntag und vor der Punkte-Partie gegen den unbequemen VfB Straubing am kommenden Samstag wartet in der Mitte der Woche, am „Tag der Arbeit“ die schwerste aller kommenden Aufgaben. Im Totopokal-Finale des Kreises Niederbayern-West treffen die formstarken Gastgeber – acht Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage - auf noch stärker auftrumpfende BMW-Städter, die in den letzten 16 Pflichtpartien ohne Niederlage blieben und dabei 14 Siege und zwei Unentschieden einfuhren. Eines der beiden Remis’ stammt aus der vor elf Tagen ausgetragenen Begegnung, das nach Toren von Thomas Blabl und Maximilian Wilhelm 1:1 endete.