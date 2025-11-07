Langquaid will seine gute Serie ausbauen

– Foto: Martin Zeilhofer

Aufstrebender ASCK Simbach braucht im Waldstadion dringend Punkte. ----- Am 18. Spieltag der Bezirksliga West erscheint zum letzten Heimspiel vor der Winterpause der ASCK Simbach a. Inn im Langquaider Waldstadion. Die Gäste, die nach fünf niederlagenlosen Partien dem TV Schierling mit 1:3 unterlagen, brauchen jeden Punkt, um nicht auf dem Relegationsplatz zu überwintern. Die Innstädter haben in ihren vergangenen sechs Gastspielen an der Laaber eine gute Figur abgegeben und eine positive Bilanz vorzuweisen, die den zuhause nicht immer sattelfesten Eisenschenk-Schützlingen (5-1-3) Warnung genug sein sollte. Dennoch gehen die Gastgeber als leichte Favoriten in diese Auseinandersetzung, wofür die gute aktuelle Form - zuletzt fünf Siege und zwei Unentschieden - und auch der glatte 3:0-Erfolg in der Vorrunde sprechen. Außerdem vervollständigt sich der zwischenzeitlich dünne Kader weiter, denn mit Christian Ludwig und Luka Vukovic kehren wohl zwei Akteure ins Aufgebot zurück, nachdem in Sallach bereits Aaron Bice und Stefan Schauer diesem wieder angehörten. Verzichten müssen die Weiß-Blauen auf das Septett Thomas Blabl, Florian Brunner, Benedikt Köppel, Korbinian Köppel, David Meißner, Michael Schwank und Markus Weiherer.

Die Simbacher, die im Juli / August enorme Startschwierigkeiten offenbarten, haben sich inzwischen halbwegs gefangen und den Kontakt zum Tabellenmittelfeld hergestellt. Spielertrainer Kevin Grobauer, der zusammen mit Sheriff Oseni mit drei Treffern die interne Torschützenliste anführt, hat die Suche nach einer Stammformation immer noch nicht abgeschlossen - 28 Spieler wurden im bisherigen Saisonverlauf bereits eingesetzt. Neben den beiden Genannten zählen Torhüter Valentin Zeiler, Kapitän und Abwehrchef Christoph Damböck sowie der routinierte Ex-Kareth-Lappersdorfer Mittelfeldakteur Alexander Fuchshuber zu den Säulen der Mannschaft. Die Hausherren, die nach dem Verjüngungsprozess mittlerweile eine verschworene Einheit geworden sind, die auch verletzungs- oder urlaubsbedingte Ausfälle wegstecken kann, haben an Formstabilität und Selbstvertrauen gewonnen, so dass sie auf dem guten 5. Platz stehen und den Abstand zu den Spitzenplätzen verringern konnten. Dazu haben alle ihren Beitrag geleistet, was auch an den vielen Torschützen (13) und Assistlieferanten aus den drei Mannschaftsteilen - momentan sind Benedikt Köppel (5), Alex Santander Muñoz (5), Stefan Schauer (4), Aaron Bice, Florian Brunner, Jonas Brunner und Liridon Haljimi (je 3) die treffsichersten - erkennbar ist. Wartet das Team um die Kandsperger-Brüder und Timo Sterl mit dem Spirit der letzten Wochen auf, sollte es dem ASCK schwer fallen, einen Punkt mitzunehmen.