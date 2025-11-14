Langquaid will auswärts ohne Niederlage bleiben

Laabertaler vor hoher Hürde beim Überraschungsteam FC-DJK Simbach -

Der 19. und letzte Spieltag vor der Winterpause der Bezirksliga West führt den seit acht Spielen ungeschlagenen TSV Langquaid zum 90 Kilometer entfernten FC-DJK Simbach, der in der Vorwoche beim TV Schierling mit einem 3:0-Erfolg aufhorchen ließ. Das Team des Trainergespanns Matthias Reichl und Daniel Ritzinger gehört mit Sicherheit zu den Positiv-Erscheinungen dieses Spieljahres, denn als letztjähriger Relegant und ohne große Veränderungen im Spielerkader hat es sich in der vorderen Hälfte des Klassements platziert und kann mit Gelassenheit auf das Geschehen im Tabellenkeller blicken. Auch im Lager der Laabertaler ist man mit dem Abschneiden des umgebrochenen Teams überaus zufrieden, denn nur die großen Optimisten hatten ihm zum jetzigen Zeitpunkt eine ernsthafte Verfolgerrolle zugetraut. Dank eines verbreiterten Kaders und verbesserter Wettkampf-Stabilität - noch ohne Niederlage auf auswärtigen Plätzen - wurden bisher kleinere Rückschläge weggesteckt, so dass sich sogar die Tabellenspitze nicht außer Sichtweite befindet. Um diese weiterhin nicht aus den Augen zu verlieren, wollen die Weiß-Blauen ihre Negativserie beim FC-DJK beenden und an ihre erfolgreichen Heim-Auftritte gegen diesen konterstarken Konkurrenten anknüpfen. Bei den Simbachern hat sich Tobias Lieb mit 14 Treffern und neun Assists zum Top-Scorer und Leader entwickelt, der von der gut funktionierenden TSV-Defensive mit Christoph Blabl, Noah Langner und Patrick Slodarz in seinem Aktionsradius zumindest eingeengt werden muss. Nicht weniger zu beachten sind jedoch auch die anderen Offensivkräfte Samuel Guth (4/5), Simon Husel (4/3) und Neuzugang Robert Perstorfer (4/2).

Obwohl seit Wochen im Mittelfeld der Weiß-Blauen mit Florian Brunner, Benedikt und Korbinian Köppel drei wichtige Kräfte ausfallen, zeigen die Auflaufenden - egal ob Liridon Haljimi, Dennis Kandsperger, Marvin Lang, Stefan Schauer, Leon Schlegel oder Timo Sterl - in der Defensive wie Offensive starke Leistungen, die zuletzt in drei Toren gegen den ASCK Simbach gipfelten. Auch im Angriff kämpfen sechs Spieler um zwei bis vier Startplätze, um sich dann gegen die FC-DJK-Abwehr um den fast zwei Meter großen Schlussmann Andreas Aigner und die Routiniers Christoph Ettengruber und Florian Wiese zu behaupten.

Bisher gab es für die Langquaider bei ihren beiden Begegnungen in Simbach nichts zu holen, wobei die samstäglichen Gastgeber in dieser Saison vor eigenem Publikum noch eine negative Bilanz (3 - 1 - 4) vorzuweisen haben. In der Vorrunde verbuchten die TSVler nach Toren von Liridon Haljimi und Stefan Schauer einen 2:0-Heimsieg über die mittlerweile auswärtsstarken Gelb-Schwarzen (5 - 2 - 3).

Tobias Fischer (SV Perlesreut) leitet die Partie, die am Samstag, 15. November, bereits um 13.00 Uhr in Simbach (bei Landau) beginnt.

Kader des TSV Langquaid: Dominik Eder, Jannik Möller, Lukas Pernpeintner - Christoph Blabl (C), Noah Langner, Christian Ludwig, Stefan Schauer, Leon Schlegel, Patrick Slodarz - Liridon Haljimi, Dennis Kandsperger, Marvin Lang, Timo Sterl - Aaron Bice, Jonas Brunner, Kevin Kandsperger, Alex Santander Muñoz, Luka Vukovic, Markus Weiherer