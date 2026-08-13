Langquaid will an Bezirksliga-Spitze dranbleiben

Beim TSV Langquaid spricht man nach fünf Spieltagen von einem überaus gelungenen Saisonstart, der auch im nächsten Saisonsechstel anhalten soll. Mit dem Neuling DJK-SV Adlkofen erscheint allerdings ein routiniertes Team, das das Rüstzeug und die Ambitionen hat, sich im niederbayerischen Oberhaus zu etablieren. Das Vater-Sohn-Trainergespann Treimer weiß, wie man sich in dieser Liga oder auch darüberhinaus zu verhalten hat und hat bisher zuhause und auswärts wertvolle wie überraschende Punkte geholt, die einen guten Mittelfeldplatz zur Folge haben. Auch wenn vor der Saison sich mit dem 14-fachen Torschütze Marco Schröpfer ein wichtiger Akteur in Richtung Münchnerau verabschiedet hat, konnten mit Florian Bauer-Bergmann, Ben Kästel (beide SpVgg Landshut, U19) und Tom Ploum (DJK SV Altdorf) drei junge Nachwuchsspieoler mit Potenzial gewonnen werden. Die Ausgeglichenheit des Teams bestätigt auch, dass die bisherigen elf Treffer auf das Konto von sechs verschiedenen Schützen gehen.

Durchaus ähnlich ist es beim Bezirksliga-Dino, der in seinen Reihen derzeit keinen Top-Torjäger vorweisen kann, jedoch in der Lage ist, nahezu jeden Spieler zum Torschützen werden zu lassen. So zeichnen für das bis jetzt erzielte Dutzend an Toren sieben verschiedene Akteure verantwortlich, wobei Abwehrchef Christoph Blabl sein Team mit drei Toren auch in der Offensive unterstützen kann.