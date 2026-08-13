Langquaid will an Bezirksliga-Spitze dranbleiben

Sechstplatzierter Neuling DJK-SV Adlkofen erstmals mit Auftritt im Waldstadion
Beim TSV Langquaid spricht man nach fünf Spieltagen von einem überaus gelungenen Saisonstart, der auch im nächsten Saisonsechstel anhalten soll. Mit dem Neuling DJK-SV Adlkofen erscheint allerdings ein routiniertes Team, das das Rüstzeug und die Ambitionen hat, sich im niederbayerischen Oberhaus zu etablieren. Das Vater-Sohn-Trainergespann Treimer weiß, wie man sich in dieser Liga oder auch darüberhinaus zu verhalten hat und hat bisher zuhause und auswärts wertvolle wie überraschende Punkte geholt, die einen guten Mittelfeldplatz zur Folge haben. Auch wenn vor der Saison sich mit dem 14-fachen Torschütze Marco Schröpfer ein wichtiger Akteur in Richtung Münchnerau verabschiedet hat, konnten mit Florian Bauer-Bergmann, Ben Kästel (beide SpVgg Landshut, U19) und Tom Ploum (DJK SV Altdorf) drei junge Nachwuchsspieoler mit Potenzial gewonnen werden. Die Ausgeglichenheit des Teams bestätigt auch, dass die bisherigen elf Treffer auf das Konto von sechs verschiedenen Schützen gehen.
Durchaus ähnlich ist es beim Bezirksliga-Dino, der in seinen Reihen derzeit keinen Top-Torjäger vorweisen kann, jedoch in der Lage ist, nahezu jeden Spieler zum Torschützen werden zu lassen. So zeichnen für das bis jetzt erzielte Dutzend an Toren sieben verschiedene Akteure verantwortlich, wobei Abwehrchef Christoph Blabl sein Team mit drei Toren auch in der Offensive unterstützen kann.
Infolge von Verletzungen und Urlaubs-Abwesenheiten ist Coach Matthias Eisenschenk im Augenblick dazu gezwungen, immer wieder in der Startformation zu variieren. Auch diesmal kann er auf die verletzten Thomas Blabl, Oliver Janek, Michael Pinzinger und Luka Vukovic genausowenig zählen wie auf die Sand, Strand und Sonne genießenden Jonas Brunner und Liridon Haljimi. Unsicher ist, ob der zuletzt verletzt ausgewechselte Leon Schlegel wieder einsatzfähig ist. Doch der Kader, den mittlerweile einige Nachwuchstalente vergrößern und verstärken, ist noch groß genug, um diese Ausfälle einigermaßen abzufedern.
Ob in den beiden Trainingseinheiten dieser Woche das Thema "Torabschluss" besonders im Fokus stand, ist nicht bekannt, doch ein Schwerpunkt könnte es gewesen sein, nachdem die TSVler in Oberschneiding zu verschwenderisch mit ihren Möglichkeiten umgegangen sind.
Das Meisterschaftsspiel beginnt am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr im Langquaider Waldstadion und wird von Schiedsrichter Leonhard Burghartswieser (TSV Bodenmais) geleitet.
Der Kader des TSV Langquaid: David Meißner, Jannik Möller - Christoph Blabl, Noah Langner, Christian Ludwig, Leon Schlegel (?), Patrick Slodarz - Aaron Bice, Florian Brunner (C), Chris Gräßlin, Kevin Kandsperger, Alex Santander Muñoz, Stefan Schauer, Tim Schultes, Timo Sterl, Maximilian Stummer
Spielfrei bleiben an diesem Wochenende die beiden Teams der SG Adlhausen/Langquaid, die eine Woche später beim SV Eggmühl zu Gast sind.