Langquaid: »Werden uns gegen sportlichen Erfolg nicht verwehren«

Heimlich, still und leise hat sich der TSV Langquaid in der Bezirksliga West nach oben gearbeitet. Vor dem Herbstrundenfinale beim FC-DJK Simbach belegt der Klub aus dem Landkreis Kelheim den vierten Rang. Nach einem etwas holprigen Start blieben Kapitän Christoph Blabl und seine Mitstreiter zuletzt achtmal in Folge unbesiegt und holten in diesem Zeitraum 20 von 24 möglichen Punkten.

"Die Mannschaft hat sich gefunden. Die erste Saisonphase verlief nicht optimal. Das haben wir aber erwartet, denn schließlich hatten wir neun Neuzugänge und einen neuen Trainer zu integrieren", weiß TSV-Manager Franz Fuchsbrunner. Das 66-Jährige Urgestein der Blau-Weißen ist vom Verlauf der vergangenen Wochen regelrecht angetan: "Ausfälle hat jede Mannschaft zu beklagen, aber bei uns fehlen - teilweise schon seit längerer Zeit - eine Handvoll etablierter Kräfte wie Ex-Bayernligaspieler Benedikt Köppel, Florian Brunner, Thomas Blabl, Korbinian Köppel und David Meißner. Das zeigt, dass wir personell richtig gut aufgestellt sind und hervorragend gearbeitet wird." Der Rückstand zum Spitzenreiter FC Ergolding beträgt aktuell fünf Zähler, der zu den punktgleichen Verfolgern ATSV Kelheim und SV Türk Gücü Straubing zwei.







