Langquaid: »Werden uns gegen sportlichen Erfolg nicht verwehren«

Heimlich, still und leise hat sich der TSV Langquaid in der Bezirksliga West nach oben gearbeitet. Vor dem Herbstrundenfinale beim FC-DJK Simbach belegt der Klub aus dem Landkreis Kelheim den vierten Rang. Nach einem etwas holprigen Start blieben Kapitän Christoph Blabl und seine Mitstreiter zuletzt achtmal in Folge unbesiegt und holten in diesem Zeitraum 20 von 24 möglichen Punkten.
"Die Mannschaft hat sich gefunden. Die erste Saisonphase verlief nicht optimal. Das haben wir aber erwartet, denn schließlich hatten wir neun Neuzugänge und einen neuen Trainer zu integrieren", weiß TSV-Manager Franz Fuchsbrunner. Das 66-Jährige Urgestein der Blau-Weißen ist vom Verlauf der vergangenen Wochen regelrecht angetan: "Ausfälle hat jede Mannschaft zu beklagen, aber bei uns fehlen - teilweise schon seit längerer Zeit - eine Handvoll etablierter Kräfte wie Ex-Bayernligaspieler Benedikt Köppel, Florian Brunner, Thomas Blabl, Korbinian Köppel und David Meißner. Das zeigt, dass wir personell richtig gut aufgestellt sind und hervorragend gearbeitet wird." Der Rückstand zum Spitzenreiter FC Ergolding beträgt aktuell fünf Zähler, der zu den punktgleichen Verfolgern ATSV Kelheim und SV Türk Gücü Straubing zwei.
"Die Rechnung ist einfach. Wenn wir mit einer richtig guten Ausgangsposition in die Frühjahrsrunde gehen wollen, brauchen wir beim FC-DJK Simbach einen Sieg"
, weiß Fuchsbrunner, dessen Mannen zum ersten Punktspiel nach der Winterpause den Nachbarn ATSV Kelheim zu Gast haben. Ein Sonderlob hat Christoph Stich, der mit Fuchsbrunner für die sportliche Leitung zuständig ist, für Matthias Eisenschenk
parat, der seit Juni auf der Kommandobrücke des Bezirksliga-Dinos steht: "Matthias leistet hervorragende Arbeit. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und streben eine Vertragverlängerung an."
Eine Sache hat "Bill" Fuchsbrunner maßlos geärgert - das Aus im Kreispokal-Viertelfinale beim Kreisligisten TSV Neustadt/Donau. "Wir haben 2023 und 2025 den Pokal gewonnen. Sportlich und finanziell ist das eine sehr lukrativer Wettbewerb. In Neustadt haben wir unsere schwächste Saisonleistung abgeliefert, darüber war ich sehr enttäuscht."
In der Bezirksliga West, in der man seit 2004 unterbrochen von einem einjährigen Landesliga-Gastspiel ununterbrochen vertreten ist - fühlt sich der TSV Langquaid nach wie vor pudelwohl: "Wir haben viele Derbys und spielen vorne mit. Besser geht es eigentlich gar nicht mit"
, meint Stich, der sich deshalb gar nicht groß mit einem möglichen zweite Aufstieg in die dritthöchste Amateurklasse beschäftigt: "Wir werden uns gegen sportlichen Erfolg nicht verwehren. Wenn wir ein paar Spieltage vor Schluss noch ganz vorne dabei sind, können wir uns mit solchen Themen ernsthafter auseinandersetzen. Aktuell ist das nicht angebracht."