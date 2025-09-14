Langquaid wacht gegen Ergolding zu spät auf

Nach zwei Torannäherungen der FCler in der Auftaktphase bedeutete eine zur Ecke geklärte Flanke von Kevin Kandsperger in der 11. Minute erstmals Gefahr für die Landshuter Vorstädter. Bei einer Einzelaktion von Stefan Schauer zeigte sich Keeper Moritz Leiß in der 20. Minute auf dem Posten, ehe sich die Partie immer mehr in die Langquaider Hälfte verlagerte. Schlussmann David Meißner ließ sich jedoch nicht bezwingen, nur einmal - in der 27. Minute - war er bei einem Flachschuss von Donlan Osei-Tutu nach Vorarbeit von Rocco Schmidleitner machtlos , 0:1. Dann verpasste der Tor-Assistent sogar noch den zweiten Treffer vor dem Halbzeitpfiff des unauffällig und damit gut leitenden Schiedsrichters Kenan Kero (SpVgg Osterhofen).

Im Verfolgerduell der beiden Bezirksliga-Dinos mussten die Langquaider vor 170 Zuschauern dem Gast aus Ergolding einen Dreier überlassen. Trainer Matthias Eisenschenk, der im zweiten Durchgang von einer Dreier- auf Viererkette umstellte, sah seine Elf dann mit Ballbesitzvorteilen, einem klaren Plus an Torchancen, aber auch mit Abschlussschwächen, so dass der Treffer der Heckner-Mannen aus der ersten Hälfte nicht mehr wettzumachen war.

Nach dem Wechsel trug die Systemumstellung bald Früchte und nach einer Stunde häuften sich auch die Tormöglichkeiten für die ohne Angriffsführer Aaron Bice - und auch ohne Florian Brunner, Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel und Markus Weiherer - angetretenen Weiß-Blauen. Ein etwas zu hoch angesetzter Kopfball von Kapitän Christoph Blabl nach einer Ecke in der 62. Minute und ein Abschluss von Kevin Kandsperger, der nach einem Pass in die Tiefe von Benedikt Köppel alleine vor dem Gäste-Zerberus an diesem scheitert. Zwei gute Gelegenheiten per Kopf vergibt Stefan Schauer nach einem Freistoß in der 72. Minute und einem Eckball in der 74. Minute, jeweils von Marvin Lang. Auf der Gegenseite bleibt eine Minute später Torjäger Julius Drück an TSV-Goalie David Meißner hängen, während im Gegenzug der frei auf den Torhüter zulaufende Stefan Schauer - von Christian Ludwig auf die Reise geschickt - erneut in Torwart Leiß seinen Meister findet und Jonas Brunners Nachschuss zur Ecke abgefälscht wird. Nach einem gefährlichen Köppel-Kopfball nutzt Ivan Rados auf der anderen Seite einen Konter in Überzahl gegen die weit aufgerückte Langquaider Defensive nicht, David Meißner hält grandios. Auch in der Nachspielzeit haben die Hausherren noch zwei Ausgleichschancen: Zunächst setzt Luka Vukovic - frei vor Leiß - das Leder neben den Pfosten und dann landet ein Schauer-Kopfball in den Armen des FC-Schlussmanns. womit die zweite Heimniederlage besiegelt war.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Das Spiel hatte zwei unterschiedliche Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten waren die Gäste aus Ergolding die eindeutig bessere Mannschaft und lagen verdientermaßen vorne. Spätestens nach einer Stunde haben wir die Initiative ergriffen, haben uns einige Torchancen erarbeitet, die wir alle nicht zum Ausgleich nutzen konnten. Unsere Niederlage heute war nicht nötig, jedoch auch nicht unverdient. Wir werden in dieser Woche gut trainieren und versuchen im Heimspiel gegen den FSV/VfB Straubing die Niederlage wieder auszumerzen."

TSV Langquaid: David Meissner - Thomas Blabl (C), Christoph Blabl, Stefan Schauer, Christian Ludwig, Noah Langner, Benedikt Köppel, Timo Sterl (46. Patrick Slodarz), Kevin Kandsperger (65. Marvin Lang), Jonas Brunner (84. Luka Vukovic), Alex Santander Muñoz (46. Liridon Haljimi)