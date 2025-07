Langquaid vor Pokal-Duell: »Dann wäre unser Plan aufgegangen«

Jetzendorf ist eine Ortschaft im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, die rund 75 Kilometer von Langquaid entfernt ist. "Wenn wir 1860 München, Jahn Regensburg, Ingolstadt oder Unterhaching bekommen hätten, dann wären das unsere bevorzugten Gegner gewesen. Allerdings waren diese vier Vereine schon weg, deshalb haben wir uns für einen Landesligisten entschieden, der noch in einem einigermaßen vertretbaren Umkreis von uns liegt", verrät Langquaids Manager Franz Fuchsbrunner. Doch warum ausgerechnet den TSV Jetzendorf? Es wären auch niederbayerische Sechstligisten wie die SpVgg Landshut und der FC Dingolfing auswählbar gewesen. "Wir haben uns im Vorfeld schon unsere Gedanken gemacht. Jetzendorf ist auf dem Papier eine Aufgabe, die an einem guten Tag machbar erscheint. Und wenn wir eine Runde weiterkommen, dann wäre unser Plan aufgegangen. Im Normalfall überstehen nicht mehr als drei, vier Kreissieger die erste Runde und wir würden bei einem Sieg einen großen Namen nach Langquaid bekommen", weiß Fuchsbrunner, der allerdings nicht blauäugig ist: "Wir sind gegen Jetzendorf Außenseiter. Es muss viel passen, um einen klassenhöheren Gegner schlagen zu können. Aber wir sind bestimmt nicht chancenlos."







Bereits vor zwei Jahren wählten die Blau-Weißen, die bereits 2023 Totopokal-Sieger des Kreis Niederbayern West wurden, in der ersten Runde die TSV Bogen und konnte die Rautenstädter aus dem Wettbewerb kegeln. In Runde zwei hatten die Labertaler vor knapp 2.000 Fans den SSV Jahn Regensburg zu Gast, den man einen großen Fight liefert und sich lediglich - der dritte und vierte Treffer fiel erst in den Schlussminuten - mit 1:4 geschlagen geben musste. "Es ist eine schöne Geschichte, dass wir erneut in der ersten Hauptrunde dabei sind. Wir werden alles geben, um Jetzendorf zu schlagen und hoffen, dass auch ein par Zuschauer den Weg ins Waldstadion finden", sagt Franz Fuchsbrunner. Nicht mithelfen können bei diesem Vorhaben Kevin Kandsperger, Thomas Blabl und Jonas Brunner.