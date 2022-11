Langquaid verpasst Derby-Sieg

1:1 gegen Lokalrivalen aus Kelheim



Mit einem Punkt musste sich der nun wieder auf einem Relegationsplatz befindliche TSV Langquaid im Bezirksliga-Derby gegen den Tabellensiebten ATSV Kelheim zufrieden geben. Dabie hatten die Gastgeber, die neben Langzeitverletzten auch kurzfristig auf ihre Stützen Thomas Rappl und Patrick Slodarz verzichten mussten, die ersten Zeichen gesetzt. Ein Solo von Hannes Wagner wurde in der 8. Minute gerade noch ausgebremst, während bei Andreas Steffels Flachschuss in der 12. Minute ATSV-Keeper Florian Dauerer sich auf dem Posten zeigte. Nach den anfänglichen TSV-Vorteilen bearbeiten sich beide Teams hartnäckig vor den Strafräumen und zeigten sich kaum in der Lage, hochkarätige Torchancen zu kreieren. Torhüter Christoph Aiwanger hatte sich noch kein einziges Mal auszeichnen können, bevor er in der 35. Minute die Kugel aus dem Netz holen musste. Thomas Bauer hatte eine Pollmann-Ecke unbedrängt und unhaltbar aus zehn Metern in den rechten Winkel zur etwas überraschenden 0:1-Führung befördert. Trotz Bemühungen gelang den Weiß-Blauen vor dem Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Jakob Putz (SV Perlesreut) und vor über 300 Zuschauern kein Treffer.

Mit einer Großchance für Torjäger Nico Pollmann eröffneten die Kreisstädter den zweiten Durchgang, doch Christoph Aiwanger reagierte glänzend und hielt sein Team im Spiel. Der zum Mittelfeldspieler umfunktionierte Leon Schlegel bereitete mit einem weiten Einwurf in der 59. Minute den Ausgleich durch Daniel Beerschneider vor, dessen Drehschuss noch leicht abgefälscht wurde, 1:1. Die 10-Minuten-Strafe für Andreas Steffel überstanden die Müller-Schützlinge unbeschadet, wobei einige Freistöße für Strafraum-Alarm sorgten. Doch die starke TSV-Defensive, in der der nachgerückte Thomas Steffel eine souveräne Leistung bot, hatte fast immer die Lufthoheit und gestattete den Kreisstädtern keine ernsthaften Möglichkeiten. In der gut viertelstündigen Schlussphase gewannen die Einheimischen wieder die Oberhand und verzeichneten einige Aktionen, die mit etwas Spielglück auch den Siegtreffer hätten ergeben können. So brannte es im Torraum nach einer Weiherer-Hereingabe in der 73. Minute lichterloh, aber Goalie Dauerer entschärfte die Situation im Nachfassen. Brunners Freistoß segelte drei Minuten später an Freund und Feind und am Tor knapp vorbei. Im Anschluss an einen Limani-Freistoß setzte Daniel Beerschneider das Leder per Seitfallzieher um Zentimeter über das Quergebälk. Es blieb schließlich beim 1:1, mit dem sich sowohl ATSV-Trainer Tobias Schlauderer als auch sein Gegenüber Andreas Müller nicht ganz zufrieden zeigten. Vor allem Langquaids Chefcoach meinte, dass seine Elf aufgrund eines Chancenplus' den benötigten Dreier verdient gehabt hätte.