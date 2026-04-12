Langquaid trifft und punktet im Derby

– Foto: Martin Zeilhofer

Verdientes 1:1 vor 450 Zuschauern gegen TV Schierling----- Vor einer tollen Zuschauerkulisse ging im Waldstadion ein Derby über die Bühne, das bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Simon Küblböck (SV Blau-Weiß Untergriesbach) von der Spannung lebte und den Gästen ein vom Zeitpunkt her glückliches, jedoch nicht unverdientes Remis bescherte. Die Langquaider - seit vier Spieltagen ohne Punkt und Tor - gingen mit Personalsorgen in die Partie, da Trainer Matthias Eisenschenk neun Akteure auf der Ausfallliste und zudem einige angeschlagene Spieler im Aufgebot stehen hatte. Bei den Gästen, die in der Defensive ihren Winter-Neuzugang Noa Heininger aufboten, fehlten die Berzl-Brüder und Nicolas Reichl.

Die erste Hälfte stand ganz im Zeichen der Hausherren, die im Abwehrverbund geschlossen standen und den TV-Stürmern - sieht man von einer Halbchance nach einem Freistoß ab - keine Entfaltungsmöglichkeiten gestatteten. Die schnelle Führung aus der 8. Minute durch Markus Weiherer, der nach Vorarbeit von Alex Santander-Muñoz aus kurzer Distanz einschob, sorgte für Ruhe und mehr Spielkontrolle in Verbindung mit einigen guten Möglichkeiten, um diese auszubauen. Nachdem in der 34. Minute ein Freistoß am Kasten von Lukas Schneider nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbeigesegelt war, setzte Christoph Blabl die Kugel per Kopf in der 40. Minute ebenso knapp an der anderen Seite des Rechtecks vorbei.

Nach dem Wechsel tat sich eine Viertelstunde zunächst auf beiden Seiten recht wenig, bevor dann die Schierlinger den Druck erhöhten und energischer auf den Ausgleich drängten. Gefährlich war die Elf um Kapitän Kevin Massinger fast ausschließlich bei Eckbällen und Freistößen, die jedoch lange Zeit gegen die aufopferungsvolle Gegenwehr der Mannen um Christian Ludwig nichts einbrachten. Für etwas Entlastung sorgten Thomas Blabl (60.) - sein 17m-Schuss wurde von einem Mitspieler geblockt, Alex Santander Muñoz (62.) und der eingewechselte Daniel Beerschneider (85.), die mit ihren Bemühungen jedoch keinen Erfolg hatten. Kurz vor Schluss belohnten sich die nie aufsteckenden Oberpfälzer dann doch noch: Hannes Diermeier zirkelte aus 22 Metern einen Freistoß über die Mauer, der - unhaltbar für Goalie David Meißner - in der linken unteren Ecke einschlug, 1:1. Damit war die Messe noch nicht gelesen, denn in der fünften Nachspielminute vergab Benedikt Köppel im Torraum einen Hochkaräter und Torschütze Hannes Diermeier kassierte für ein taktisches Foul noch den bedeutungslosen gelb-roten Karton.