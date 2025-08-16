Langquaid stutzt Falken beim 4:1 die Flügel

Überzeugend setzte der TSV Langquaid vor 250 Zuschauern den Aufwärtstrend mit einem 4:1-Heimsieg über den Aufsteiger SC Falkenberg fort. Die Rottaler, die von ihren zahlreichen mitgereisten Anhängern angetrieben wurden, starteten druckvoll in die Partie, doch die erste Großchance verzeichnete der TSV: Florian Brunner beförderte nach zehn MInuten von der rechten Seite den Ball nach innen, den der völlig freie Patrick Slodarz am rechten Pfosten vorbeinschoss. Bei der nächsten Aktion klingelte es im Kasten von Schlussmann Matthias Plötz, als der von Benedikt Köppel auf die Reise geschickte Aaron Bice nervenstark vollstreckte. In der 18. Minute servierte Florian Brunner einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den Kopf von Alex Santander Muñoz, der jedoch aus sieben Metern den Hochkaräter nicht zu nutzen vermochte. Fünf Minuten danach segelte ein Freistoß der Falken aus 25 Metern am linken Torwinkel vorbei, doch die Vorteile der Hausherren in einem richtig guten Spiel waren zu diesem Zeitpunkt schon nicht zu übersehen. Die nächste TSV-Möglichkeit leitete in der 32. Minute Noah Langner ein, Torwart Matthias Plötz aber entschärft das Bice-Geschoss aus Nahdistanz. Hadern werden die Gäste mit dem wohl schon vorentscheidenden zweiten Treffer, denn Andreas Niedermeier köpfte eine Brunner-Hereingabe recht unglücklich ins eigene Gehäuse, 2:0. Noch drei weitere Chancen zum Ausbau der Führung erarbeiteten sich die Eisenschenk-Schützlinge: Weder Aaron Bice konnte eine Kombination von Marvin Lang über Alex Santander Muñoz (37.) mit Erfolg abschließen, noch kamen Timo Sterl (39.) und Patrick Slodarz am prächtig reagierenden Falken-Keeper (43.) vorbei.

Beinahe hätten die Falkenberger das erste Ausrufezeichen im zweiten Durchgang durch Alexander Diem gesetzt, der junge Jannik Möller wehrte bravourös zur Ecke ab. Ein geschickter Spielzug in der 51. Minute über Benedikt Köppel und Aaron Bice brachte Alex Santander Muñoz in Position und dieser schob aus fünf Metern ins kurze Eck zum 3:0 ein. Die Weiß-Blauen um die Defensiv-Zentrale Christoph und Thomas Blabl ließen sich auch nicht von einer kaum zu begründenden Zeitstrafe für Spielgestalter Benedikt Köppel aus der Bahn werfen und hatten gleich nach seiner Rückkehr durch ihn den vierten Treffer vor Augen. Dieser glückt dann Florian Brunner in der 69. Minute, der die Kugel nach einer Stafette über Thomas Blabl und Benedikt Köppel aus 14 Metern vehement unter die Querlatte jagte. Eine berechtigte Foulelfmeter-Entscheidung des mitunter kleinlich pfeifenden Schiedsrichters Christoph Kirchberger (TSV Nottau) führte in der 76. Minute durch Leon Maierhofer zum Endstand von 4:1. Auch danach hatten die in der Schlussphase in Unterzahl agierenden Laabertaler - gelb-rote Krte für Aaron Bice - durch Christoph Blabls Kopfball in der 80. Minute, bei Alex Santander Muñoz' zu hastigem Abschluss nach Sterl-Vorarbeit in der 82. Minute und schließlich auch noch durch Timo Sterl, der in der 90. Minute eine Schultes-Vorlage nicht im Rechteck unterbrachte, drei weitere Tormöglichkeiten. Auf der Gegenseite bewahrte Jannik Möller in der 88. Minute seine Farben vor einem zweiten Gästetreffer durch den eingewechselten Dominik Maierhofer.

Christian Kagerer (Trainer des SC Falkenberg): "Insgesamt unsere schlechteste Saisonleistung im Defensivverhalten. So wird's ganz schwierig für uns, in der Bezirksliga zu punkten. Wir haben gewusst, das es gegen Langquaid schwer wird, aber wir haben es ihnen über die 90 Minuten auch viel zu einfach gemacht. Kein Zweifel, ein absolut verdienter Sieg für die Gastgeber."