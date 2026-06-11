Langquaid startet intensive Vorbereitung - Bewegung im Kader Drei externe Neuzugänge und sechs Nachwuchsspieler sollen den Konkurrenzkampf erhöhen von PM · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: Sportdirektor Franz Fuchsbrunner, sporlicher Leiter Christoph Stich, Chris Gräßlin, Linus Lauerer, Oliver Janek, Maximilian Stummer, Dominik Eder, Tim Schultes, Philipp Mayerhofer, Tizian Lauerer, Michael Pinzinger – Foto: Verein

Nicht einmal vier Wochen nach dem letzten Spiel der Bezirksligasaison 2025/26 beim Meister SV Türk Gücü Straubing startet der TSV Langquaid in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Trainer Matthias Eisenschenk bittet in seinem zweiten Amtsjahr gemeinsam mit Torwarttrainer Christoph Krebler zum Auftak

Mit einem auf 29 Spieler erweiterten Kader beginnt am Donnerstag, 11. Juni, um 19 Uhr auf dem Sportgelände in Adlhausen ein kurzes, aber intensives Programm. Insgesamt sind 15 Trainingseinheiten sowie mehrere Testspiele geplant. Spielerkader erweitert und verjüngt

Verzichten muss der TSV künftig auf die verletzungsgeplagten Korbinian Köppel und Marvin Lang, die ihre Karrieren beendet haben. Michael Schwank ist der Dritte im Bunde der aufgrund Verletzungen und baldiges Examen keine Zukunft mehr in Langquaid sieht. Top-Torjäger Stefan Schauer wird dem Team aus privaten Gründen vorerst mehrere Monate fehlen, steht aber als Backup zur Verfügung. Mit Chris Gräßlin (TSV Herrngiersdorf) meldet sich ein Bekannter zurück im Waldstadion. Der 37-jährige Routinier stand bereits von 2019 bis 2024 in Diensten der Langquaider. Mit Mittelfeldspieler Oliver Janek (TSV Kareth-Lappersdorf/A-Junioren) und Torhüter Michael Pinzinger (SpVgg Kapfelberg) rücken laut dem Sportlichen Leiter Christoph Stich "zwei vielversprechende Talente“ in den Kader. "Mit der Verpflichtung von Oliver Janek sind wir sehr glücklich, da wir wieder einen jungen, einheimischen Spieler für uns gewinnen konnten. Er ist hervorragend ausgebildet und wird sportlich weiterhelfen“, betont der Funktionär.