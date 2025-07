Langquaid setzt Saisonstart in den Sand

1:2-Heimniederlage gegen forschen Aufsteiger aus Sallach ----- Mit Nachwirkungen aus dem Totopokalspiel gegen den TSV Jetzendorf - Aaron Bice, Christian Ludwig und Timo Sterl waren nicht einsatzfähig - startete Dauer-Bezirksligist TSV Langquaid gegen den Aufsteiger SV Sallach. Und er startete offensiv gegen einen leidenschaftlichen Gegner, der keinen Zentimeter auf dem gepflegten Rasen des Waldstadions preisgab. Dennoch die ersten 20 Minuten lagen die Vorteile auf Seiten der Hausherren, die beeits in der 2. Minute ein Großchance durch Kevin Kandsperger - Vorarbeit durch Liridon Haljimi - vergaben. Als in der 11. Minute der aufgerückte Stefan Schauer eine saubere Kombination über Korbinian Köppel und Alex Santander Munoz mit dem Treeffer zum 1:0 abschloss, schienen die Eisenschenk-Schützlinge sich auf dem richtigen Weg zu befinden. Nach 21 Minuten musste Schlussmann David Meißner sein gan zes Können aubieten, um bei einem Mittelsdistanz-Schuss den Ausgleich zu verhindern. Danach kamen die Geiselhöringer Vorstädter besser ins Spiel und der Treffer zum 1:1 durch Michael Polz, der in der 37. Minute einen zu kurz abgewehrten Ball aus sechs Metern an vielen Beinen vorbei und hindurch in die Maschen drosch.

Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Maximilian Riedl (SV Lalling) bescherte ein Brunner-Eckball Liridon Haljimi eine unbedrängte Kopfball-Situation, doch es zappelte das Fang- und nicht das Tornetz. Die Gäste erarbeiteten sich aber bald wieder ausgeglichene Spielanteile, standen sicher in der Defensive und ließen nahezu keine Situationen im torgefährlichen Raum zu. Torwart David Meißner musste in der 62. Minute Kopf und Kragen riskieren, um einen Gegentreffer zu verhindern. Die Allacher nutzten dann in der 80. Minute ihre Überzahl - Stefan Schauer musste eine Zeitstrafe hinnehmen - und lagen nach einem sehenswerten Treffer durch Johannes Lex - er hatte eine scharfte Hereingabe von Andreas Herreiner auf den kurzen Pfosten - geschickt verlängert und damti den siegbringenden Treffer erzielt. Die Weiß-Blauen gaben sich noch nicht geschlagen: In der 84. Minute mussten sie die Annullierung eines sauber herausgespielten Treffers wegen einer knappen, aber wohl richtigen Abseitsentscheidung akzeptieren und in der Nachspielzeit verhinderte Schlussmann Ludwig Räuschl mit einer Megaparade den dem Spielverlauf nach nicht ungerechtfertigten Gleichstand.