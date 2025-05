Langquaid setzt Erfolgslauf auch im Rottal fort

Steffel und Schauer sichern 2:0-Erfolg beim TuS Pfarrkirchen --- Mit einem Mini-Aufgebot musste der TSV Langquaid beim heimstarken TuS 1860 Pfarrkirchen auflaufen, da das intensive Totopokal-Finale in Neufraunhofen am vergangenen Mittwoch seinen Tribut gefordert hatte. Trotzdem bot die "Zwölf" aus dem Laabertal - der noch in der Aufbauphase befindliche Thomas Blabl half ab der 62. Minute aus - eine durchaus ansehnliche Vorstellung, mit der in den letzten zwölf Pflichtspielen der zehnte Sieg errungen werden konnte. Auf dem Schulsportplatz bemühten sich die beiden Teams in der ersten Viertelstunde erfolgreich um Spielkontrolle, bevor sich dann die Stürmer auch in die Strafräume wagten. So setzte sich der flinke Felix Heudecker in der 15. Minute auf der linken Seite erstmals durch, doch seinen Querpass fing der aufmerksame Torhüter Christoph Aiwanger ab. Nach einer Flanke von Stefan Schauer kam Liridon Haljimi zu einer guten Kopfballmöglichkeit, die aber ebenso nichts einbrachte wie anschließend Patrick Slodarzs 22 m-Schuss. Nachdem Heudeckers Versuch aus spitzem Winkel am linken Pfosten vorbei ins Aus gegangen war, scheiterte Andreas Steffel aus zehn Metern an TuS-Goalie Sebastian Baier. In der 31. Minute lenkte der Schlussmann der Rottaler einen Aufsetzer von Michael Schwank mit Mühe zur Ecke. Und auch zehn Minuten danach war der TuS-Keeper Endstation, als Daniel Beerschneider in einen missratenen Rückpass sprintete. Kurz vor dem Pausenpfiff des ohne Fehl und Tadel leitenden Schiedsrichters Martin Schramm (DJK Holzfreyung) die Führung der Gäste: Michael Schwank setzte mit einem weiten Diagonalball Andreas Steffel ein, der mit einem geschickten Heber über den heraussstürzenden Sebastian Baier den 0:1-Halbzeitstand markierte.