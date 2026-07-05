Langquaid ringt Landesligisten Remis ab von Martin Zeilhofer · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Zeilhofer

Bezirksliga-Dino trennt sich torlos vom ambitionierten TSV Bad Abbach ----- Ein hin- und herwogendes Fußballspiel der guten Sorte ging am Samstagnachmittag bei gemäßigten Temperaturen im Langquaider Waldstadion über die Bühne. Der mit zwei Siegen in den beiden Vorbereitungspartien gestartete Landesligist TSV Bad Abbach - dabei ein 4:0 gegen den Bayernligisten SV Fortuna Regensburg - war mit seinem nahezu kompletten Kader zu Gast, wobei natürlich vor allem die fünf hochkarätigen Neuzugänge im Fokus standen. Die Gastgeber, die ebenfalls in guter Besetzung aufliefen, gewährten ihren drei Neuzugängen Michael Pinzinger, Oliver Janek und Chris Gräßlin ebenfalls Spielpraxis.

Die Defensive beider Teams ließ die gegnerische Offensive nicht allzu häufig zur Entfaltung kommen, so dass gefährliche Straf- oder gar Torraumsituationen über die gesamte Spieldauer Seltenheitswert besaßen. In der 5. Minute hätte beinahe Schlussmann Florian Dauerer einen Treffer hinnehmen müssen, als er sich mit dem nachsetzenden Kevin Kandsperger auf einen Zweikampf einließ und dann die auf das Gehäuse zurollende Kugel gerade noch aufnehmen konnte. Timo Sterls Distanzschuss aus 18 m war etwas zu hoch angesetzt, ehe ein Kopfball von Jannik Graf in der 42. Minute von Keeper Michael Pinzinger gerade noch unschädlich gemacht werden konnte. Auch nach dem Wechsel blieb Graf in der 48. Minute gegen den jungen Pinzinger erneut nur zweiter Sieger. Auf der anderen Seite zeigte auch der Ex-Kelheimer Florian Dauerer seine Klasse, als er in der 67. Minute dem allein auf ihn zustrebenden Liridon Haljimi das Leder vom Fuß nahm. Im Gegenzug verzog Florian Gierstorfer gegen den gerade eingewechselten David Meißner nur knapp. Die wohl größte Torchance nutzte Markus Weiherer in der 78. Minute nicht, wobei er unbedrängt den von Noah Langner in den Lauf gelegten Ball über den Querbalken jagte.