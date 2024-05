Langquaid muss Totopokal-Titel Dingolfing überlassen

Die Dingolfinger, die vor elf Tagen schon einen Punkt aus dem Laabertal entführt hatten, rissen von Beginn an die Initiative an sich, verzeichneten in den ersten 20 Minuten einige Torannäherungen, ohne jedoch Torhüter Christoph Schmaus und die Abwehr um Kapitän Christoph Blabl vor größere Probleme zu stellen. Näher dem ersten Treffer waren die Hausherren, die in der 7. Minute nach einer Brunner-Flanke durch einen Kopfball Thomas Steffels an die Lattenunterkante den Torjubel schon auf den Lippen hatten. Zehn Minuten später wusste Marco Beck auf der Gegenseite mit einer Großchance - er schob das Leder am rechten Pfosten vorbei - nichts anzufangen. Dann wehrte FCD-Goalie Markus Stigler ein 20m-Geschoss von Antreiber Florian Brunner zur Ecke ab. Auch wenn die Langquaider mittlerweile auf Augenhöhe agierten, den nächsten Akzent hätte Manuel Schneil bei einer Großchance in der 28. Minute setzen können, ehe Marco Beck die Vorteile seiner Elf in der 31. Minute im Führungstreffer ausdrückte. Nach einem vertikalen Schneil-Pass hatte er - alleine vor Torhüter Schmaus - die Kugel in die Maschen befördert. Vier Minuten vor dem Wechsel hatte Marco Beck sogar seinen zweiten Treffer auf dem Schlappen, bevor dann Thomas Steffels Schuss sein Ziel nur knapp verfehlte und seinem Team Mut für den zweiten Durchgang machte.

Nach dem Wechsel durften zunächst die Flicker-Mannen tief durchatmen, als die Gäste durch Manuel Schneil gleich eine große Möglichkeit ausließen und fast im Gegenzug durch den Ausgleich "bestraft" wurden. Sturmführer Aaron Bice hatte geschickt auf Leon Schlegel durchgesteckt, der von der Strafraumgrenze unhaltbar zum 1:1 einnetzte. Die Isarstädter hatten aber in dem offenen Schlagabtausch sehr schnell eine Antwort parat: Nach einer schönen Kombination blieb Lukas Hochstetter - mutterseelenallein vor TSV-Keeper Christoph Schmaus - eiskalt und brachte seine Farben erneut in Führung. Doch das Team um Stefan Schauer steckte in keiner Phase auf, konnte jedoch nur selten torgefährliche Situationen kreieren - Daniel Beerschneider scheiterte in der 74. Minute - und musste höllisch auf die FCD-Konter aufpassen. So konnte Christoph Schmaus in der 80. Minute gegen Manuel Schneil mit einer bravourösen Fußabwehr die Vorentscheidung verhindern. In der Schlussphase keimten noch zweimal Hoffnungen auf den Ausgleich auf, doch weder beim Weigl-Kopfball nach Brunner-Freistoß noch nach einem Gestochere im Torraum fand das Spielgerät den Weg über die Torlinie.