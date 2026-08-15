Langquaid muss sich starkem Neuling "Adlkof" beugen

– Foto: Martin Zeilhofer

Mit dem DJK-SV Adlkofen stellte sich im Langquaider Waldstadion am 6. Bezirksliga-Spieltag ein cleverer Neuling vor, der aus einer sicheren Abwehr gefährliche Konter fuhr und keineswegs unverdient den Dreier aus dem Laabertal mitnahm. Vor 230 Zuschauern hatte Stefan Schauer die erste Gelegenheit für die Hausherren nach drei Minuten, sein 18 m-Flachschuss verfehlte das gegnerische Gehäuse jedoch knapp. Dann machten die Treimer-Mannen erstmals auf sich aufmerksam, doch auch Tom Ploums Geschoss - frei vor Schlussmann David Meißner - flog neben den linken Pfosten in den Fangzaun. Eine Minute später, eine Viertelstunde war gespielt, nutzte Stefan Wackerbauer eine Unkonzentriertheit in der TSV-Defensive zum 0:1. Danach nahmen die Hausherren, die zwischenzeitlich den formstarken Timo Sterl verletzungsbedingt ersetzen mussten, allmählich Fahrt auf und hatten in der 22. Minute durch Stefan Schauer nach einer feinen Kandsperger-Flanke den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Ein Klasse-Spielzug - 33. Minute - über Leon Schlegel und Kevin Kandsperger brachte Aaron Bice in eine gute Abschlussposition, aber DJK-Goalie Philipp Rauscher holte die Kugel mit einer tollen Parade aus der unteren Ecke. In den Schlussminuten des ersten Durchgangs lag dann der Ausgleich mehrfach in der Luft, doch weder Aaron Bices noch etwas abgefälschter Schuss an die Querlatte noch Christoph Blabls Kopfball - ebenfalls an das Gebälk - nach Brunner-Eckball wollten ins Rechteck der Gäste, die sich mit vereinten Kräften wehrten, um mit einer schmeichelhaften Führung in die Pause zu gehen.

Von der viertelstündigen Angriffswucht der Weiß-Blauen war nach dem Wechsel nicht mehr viel zu sehen, zumal "Adlkof" bereits in der 51. Minute per Foulelfmeter - die Langquaider wollten vorher ein Abseits gesehen haben - durch Christoph Konietzny auf 0:2 erhöhten und ihnen damit gleichsam den Zahn gezogen hatten. So hätte der aufgerückte Lukas Griepentrog nach einer Stunde schon vorzeitig für die endgültige Entscheidung sorgen können. Lediglich zwei gute Möglichkeiten konnten die Einheimischen, die in der Schlussphase durch die gelb-rote Karte für Antreiber Florian Brunner geschwächt wurden, noch verzeichnen: In der 65. Minute landete ein Bice-Kopfball in den fangbereiten Armen des Gäste-Keepers, der in der zehnminütigen Nachspielzeit auch den Ehrentreffer durch eine reaktionsschnelle Fußbabwehr auf der Linie verhinderte. Minuten vorher hatte Christoph Konietzny mit seinem zweiten Strafstoß den 0:3-Endstand markiert.

Christoph Stich (Sportlicher Leiter des TSV Langquaid): "In der ersten Halbzeit hätten wir heute das Spiel in eine andere Richtung lenken können. Bei 70% Ballbesitz und einigen Hochkarätern, darunter zwei Alu-Treffer, wäre eine Pausenführung sicherlich verdient gewesen. Allerdings konnten wir im zweiten Durchgang nicht an diese Vorstellung anknüpfen, da die Gäste geschickt verteidigt haben und mit zwei Elfmetern, denen Konter und indiviuelle Fehler unsererseits vorausgingen, erfolgreich waren. Gratulation an unsere Gäste, die nach einer starken zweiten Hälfte nicht zu Unrecht drei Punkte mitgenommen haben."