Langquaid mit seinen Kräften am Ende: 1:2 gegen SV TG Straubing

Mit einer nicht unbedingt erwarteten Heimniederlage gegen den SV Türk Gücü Straubing verabschiedete sich der Bezirksligist TSV Langquaid von seinem Publikum, das dem Team vor allem für die guten Leistungen im Jahre 2025 viel Beifall zollte. Nach vorausgegangenen emotionalen Minuten - Trainer Michael Wax und eine ganze Reihe von Spielern waren durch Abteilungsleiter Jürgen Trohorsch mit Dankesworten und einem Ehrentrikot und viel Applaus der Zuschauer verabschiedet worden - waren die Hausherren noch nicht ganz soriert und lagen nach acht Minuten schon in Rückstand: Lewin Gebhard hatte einen weiten Ball aufgenommen und an dem herauseilenden Torhüter Christoph Aiwanger vorbei ins Gehäuse gespitzelt, 0:1. Die frühe Führung kam dem bedachten, gepflegten Kombinationsfußball der Gäubodenstädter entgegen, so dass sie in der 12. Minute durch Adrion Rexhepi den Vollpfosten und sechs Minuten später durch Quendrim Gashi aus spitzem Winkel den Außenpfosten trafen. Von den Gastgebern, die neben Daniel Beerschneider und Markus Weiherer kurzfristig auch noch Spielmacher Benedikt Köppel nicht zur Verfügung hatten, war im ersten Durchgang in der Offensive nicht allzuviel zu sehen, lediglich Andreas Steffels in der 42. Minute zur Ecke geklärter Schuss verursachte etwas Aufregung.

Beim Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Philipp Steinbach (FC Mintraching) war offensichtlich, dass nur mit einer Steigerung die dritte Saison-Heimniederlage noch abgewendet werden kann. Doch zunächst kam der zweite Rückschlag in Form eines kuriosen Tores: Andreas Steffel hatte, arg bedrängt, mit einer hohen Rückgabe seinen Schlussmann überrascht, so dass die Kugel von der Querlatte ins Feld zurücksprang, wo Lewin Gebhard am schnellsten reagierte und sie über die Linie drückte, 0:2. Spätestens ab diesem Zeitpunkt mobilisierten die Laabertaler alle noch vorhandenen Kräfte, übernahmen das Kommando und kamen nun auch zu Tormöglichkeiten: So visierte Thomas Balbl nach einem Brunner-Freistoß per Kopfball die Querlatte an und den Abpraller setzte Aaron Bice um Zentimeter neben den linken Torpfosten. Ein Foul an dem agilen Andreas Steffel wurde mit Strafstoß geahndet, den Florian Brunner nach eienr Stunde sicher zum Anschlusstreffer verwandelte, 1:2. Nun lage der Ausgleich durchaus in der Luft, auch wenn Christian Ludwig & Co. vor klug vorgetragenen Kontern auf der Hut sein mussten. Ein Aufreger der besoinderen Art dann in der 79. Minute: Nach einem Zweikampf von Thomas Blabl mit TG TG-Abwehrchef Makamba Sidibe kamen beide zu Fall und der Straubinger fügte - am Boden liegend - seinem Kontrahenten eine Bisswunde zu. Die Überzahl aufgrund der folgenden roten Karte konnten die Weiß-Blauen nicht mehr nutzen, auch wenn sich in der siebenminütigen Nachspielzeit noch einige vielversprechende Szenen im Straf- und Torraum abspielten. Die Chancen durch Thomas Blabl, Christoph Blabl, Christoph Stich und Liridon Haljimi verfehlten knapp das Ziel, scheiterten an Keeper Mario Jorz oder wurden von einem Abwehrbein geblockt. so dass nach eienr tollen Serie von fünf Siegen wieder eine Niederlage fällig war.

Michael Wax (Trainer des TSV Langquaid): "Glückwunsch an die Straubinger, die nach der emotionalen Verabschiedung gut ins Spiel fanden und zur Pause verdient in Führung lagen. Nach dem Wechsel und dem Slapstick-Tor konnten wir uns steigern, drängten auch auf den Ausgleich, aber unser Speicher war nach kräftezehrenden Wochen nahezu leergeräumt. Ein letztes Kompliment an meine Mannschaft für eine beeeindruckende Rückrunde."