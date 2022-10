Langquaid mit Kampf und Leidenschaft in das Derby

Seit acht Spieltagen ungeschlagener TV Aiglsbach gilt als klarer Favorit

In einem Nachbarderby treffen im Waldstadion zwei Teams aufeinander, deren Zwischenbilanzen nach Vorrundenende recht unterschiedlich ausfallen. Während die Laabertaler drei Niederlagen in Folge einstecken mussten, sind die Hallertauer seit acht Spieltagen – 4 Siege, 4 Remis – ungeschlagen. Die Hausherren gelten folglich als krasser Außenseiter, nur der 2:0-Erfolg im Vorrundenspiel und die positive Heimbilanz (seit 2015) gegen den Kontrahenten machen Mut im scheinbar ungleichen Duell. Entsprechend sind natürlich auch die aktualisierten Ambitionen: Die Gastgeber brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf, die Gäste wollen im Kampf um die Meisterschaft nicht locker lassen. Die Wittmann-Schützlinge, weitgehend ausgestattet mit Landesliga-Erfahrung, haben eine Handvoll Top-Stürmer in ihren Reihen, so dass die Bezirksliga-Konkurrenz in dieser Hinsicht schon im Hintertreffen ist. Bisher waren die Torgaranten Markus Schmidt und Fabian Rasch mit jeweils neun Treffern, wohingegen Manfred Gröber und Stefan Liebler aus verschiedenen Gründen noch nicht die Abschlussstärke des Vorjahres zurückgewonnen haben. Beim TSV ist in der Offensive sicherlich noch etwas Luft nach oben, wie die bisherige Torausbeute – nur Schlusslicht Altdorf hat weniger Treffer erzielt – verrät. Voraussichtlich fehlen zum Rückrundenstart mit Xhavit Limani und Hannes Wagner zwei Offensivkräfte, die in der Lage wären, hier Abhilfe zu schaffen. Für das Mittelfeld stehen Florian Brunner nach einer Sperre und Fabian Ertl nach einer Verletzung wieder zur Verfügung, so dass sich dem Trainergespann Andreas Müller / Thomas Rappl in diesem Mannschaftsteil mehr Variationsmöglichkeiten bieten. Gegen die sich im bisherigen Saisonverlauf immer mehr steigernden und bekannt einsatzfreudigen Hallertauer müssen die Gastgeber ebenfalls auf die Doppel-Karte „Kampf und Leidenschaft“ setzen, soll zumindest ein Punkt im Waldstadion bleiben. Ob ein Punkt den beiden Mannschaften reicht, um die Ziele weiter verfolgen zu können?